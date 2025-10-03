DSVSA Satu Mare: controale în unități alimentare, sancțiuni și rechemare de produse pentru protejarea consumatorilor

Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu-Mare au realizat, în perioada menționată, 91 acțiuni de control. Verificările au vizat : unități de abatorizare, unități de procesare carne și lapte, unități catering depozite alimentare, hipermarketuri, supermarketuri, piețe agroalimentare, unități alimentație publică, baruri, brutării, laboratoare de cofetărie, chioșcuri școlare, magazine alimentare și de legume fructe, piețe agro alimentare.

Controalele efectuate în unități, sunt realizate de către inspectorii de specialitate din domeniile siguranței alimentare, a produselor de origine animală și non animală cu respectarea strictă, a legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și a normelor stabilite de Autoritate Națională Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, respectarea cerințelor specifice programului HACCP, cu respectarea și realizarea Programului de Autocontrol în unitățile de producție și procesare produse alimentare de origine animală și non animală.

Menținerea temperaturilor plăcute ușor ridicate, pe raza județului nostru, face ca D.S.V.S.A. Satu – Mare, să continue acțiunile de verificare a unităților de alimentație publica și a unităților care desfac produse alimentare de origine animală și non animală de pe raza localităților, precum și a zonelor de agrement, a ștrandurilor și a pensiunilor turistice de pe raza județului, pentru a preîntâmpina apariția unor episoade nedorite.

Scopul ancestor acțiuni este de a preveni și evita apariția toxiinfecțiilor alimentare, a fraudelor alimentare, a substituirii de produse, care ar putea pune în pericol sănătatea consumatorilor, dar și de a întări încrederea publicului în siguranța alimentelor comercializate pe teritoriul județului.

Programul ‘ Laptele, Cornul si Marul ‘ a fost demarat si in acest an, beneficiind de finantare europeana si de la bugetul de stat, pentru a asigura alimente pentru peste 1.850.000 din elevii din țară și județ.

Calitatea produselor cuprinse în program, a fost strict reglementată :

– Fructele și legumele, trebuie să fie încadrate la categoria Extra sau I. și să fie însoțite întotdeauna de certificat de conformitate. Se permite și distribuirea de fructe/legume, ca prune, morcovi, țelină cu respectarea standardelor U.E.

– Laptele – trebuie livrat pasteurizat sau UHT, fără a prezenta adausuri,de zahăr, îndulcitori, cacauă.

– Iaurtul precum și alte produse lactate fermentate clasice fără alte adausuri, iar Brânza/Cașul doar în unitățile preșcolare și școlare care dețin spații de frig ( frigidere) funcționale.

– Produsele de panificație – să fie produse din făină integrală sau dietetică cu un nivel redus de zahăr, grăsimi sau sare.

D.S.V.S.A. Satu Mare, continuă seria de controale oficiale tematice, cu privire la respectarea condițiilor de igienă și a legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, în cantinele unităților preșcolare și școlare, în unități tip catering care asigură mese calde în școli, cămine sau grădinițe, dar și în chioșcurile de incintă.

Consumatorilor li se recomandă:

Apariția unor cazuri de Antrax și Rabie pe teritoriul țării noastre, obligă instituția noastră D.S.V.S.A. Satu Mare, să atragă atenția consumatorului larg, despre pericolul pe care îl reprezintă achiziționarea și consumul de carne, provenită de la diferite specii de animale abatorizabile, ( bovine, suine, ovine/caprine) în urma unor sacrificări clandestine, necontrolate și neverificate de către serviciile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, sau de către medici veterinari oficiali abilitați în acest scop. Consumul unor astfel de cărnuri neverificate, neavizate și nemarcate prin marcă de sănătate, poate duce la îmbolnăviri foarte grave sau chiar la decesul consumatorilor.

În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale, din care 2 amenzi contravenționale, în valoare totală de 2.400 lei, din care – 1.200 lei x 2, pentru 2 producători particulari de produse lactate din Piața Agroalimentară, din localitatea Negrești Oaș – pentru manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.

A.N.S.V.S.A. ne informează că furnizorul DORIPESCO PROD srl, împreună cu Hipermarketul – KAUFLAND – au inițiat și efectuează :

Retragerea și Rechemarea produselor : Salată cu icre de crap cu ceapă – – gramaj 130 g, – LOT. : – 05.09.2025 / 6422497001119 – DLC/ Termen de Valabilitate. : – 20.10.2025. și Salată de icre Doripesco cu ceapă – – gramaj 100 g, – LOT. : – 05.09.2025 / 6422497002208 – DLC/ Termen de Valabilitate. : – 20.10.2025.

Cauza Retragerii : Declanșată la solicitarea producătorului pentru a proteja sănătatea consumatorilor, fiind considerate două produse potențial nesigure.

Recomandare : Persoanele care dețin produsul descris, să nu-l consume, ci să-l distrugă, sau să-l returneze la unitățile de comercializare, urmând să primească contravaloarea lui. Nu este necesară prezentarea bonului fiscal.

Data, până la care se poate face returnarea produsului : 11.10.2025.

Pentru sesizări, reclamații în domeniul sanitar veterinar și al siguranței alimentare, vă rugăm să apelați CALL CENTER la numărul de telefon 0800826787 sau 0261715956.