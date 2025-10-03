FOTO. PSD Satu Mare i-au sărbătorit pe seniorii social-democrați din județ, în cadrul unei întâlniri organizate la sediul partidului.

Vineri, 3 octombrie 2025, cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, PSD Satu Mare i-a sărbătorit pe seniorii social-democrați din județ, în cadrul unei întâlniri organizate la sediul partidului. A fost un prilej de emoție și bucurie, în care au dorit să le arate respectul și recunoștința lor pentru întreaga lor contribuție la dezvoltarea comunității și la consolidarea valorilor social-democrate.

“Acest eveniment a fost o ocazie să arătăm recunoștința noastră față de cei care au pus umărul la construcția prezentului și care, prin exemplul lor, ne învață ce înseamnă solidaritatea și demnitatea. Atmosfera a fost una de sărbătoare, în care am împărtășit gânduri sincere și ne-am bucurat de momente frumoase petrecute împreună.

Pentru echipa PSD Satu Mare, seniorii reprezintă pilonii de sprijin ai comunității și surse de inspirație pentru generațiile mai tinere. Este responsabilitatea noastră să le arătăm respect zi de zi și să le asigurăm sprijinul de care au nevoie pentru o viață activă și demnă.