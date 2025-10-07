LUMINĂ. Un preot al faptelor și al inimii – părintele Alin Vraja, slujitorul care aduce bucurie în satul Mărtinești

Într-o lume tot mai grăbită, părintele Ionuț Mihai Alin Vraja rămâne un reper de credință, blândețe și iubire pentru oameni

În Mărtinești, un sat în care timpul pare să curgă mai domol, iar tradiția se leagă firesc de viața de zi cu zi, prezența părintelui Ionuț Mihai Alin Vraja a adus o lumină nouă în inimile oamenilor. Din anul 2021, când a fost chemat să păstorească Parohia Ortodoxă din localitate, el s-a dovedit nu doar un slujitor al altarului, ci și un sprijin discret, un prieten și un îndrumător pentru întreaga comunitate.

Oriunde este nevoie – la o familie încercată de necaz, la un tânăr care își caută drumul sau într-o acțiune menită să aducă binele aproape – părintele Alin se face prezent cu blândețe și înțelepciune.

Credință trăită, nu doar rostită

Pentru părintele Vraja, credința nu este un discurs, ci o formă de viață. Cu ajutorul enoriașilor, el a reușit să dea naștere unor inițiative care adună oamenii în jurul faptelor bune, al rugăciunii și al solidarității. În viziunea sa, biserica nu înseamnă doar pereți și icoane, ci fiecare gest prin care un om se apropie de altul cu dragoste.

Doctor în Teologie, cu o lucrare susținută recent la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, părintele Alin îmbină rigoarea academică cu smerenia și firescul slujirii de zi cu zi.

Familia – binecuvântarea de acasă

Alături de doamna preoteasă Dalina Vraja, părintele trăiește bucuria unei familii așezate în credință.

Cei doi sunt părinții unui băiețel voinic, Vladimir, și ai micuței Siluana, venită pe lume de curând, ca o nouă binecuvântare în casa lor.

Învățător al inimilor tinere

Cu aceeași dăruire, părintele Alin s-a dedicat și educației tinerilor, predând limba latină la Liceul Teologic Ortodox Român din Satu Mare. Prin răbdare și blândețe, a reușit să le arate elevilor că înțelepciunea nu se măsoară doar în cunoștințe, ci și în iubirea cu care împărtășești ceea ce știi.

Munca și rugăciunea – două brațe ale aceleiași slujiri

Împreună cu familia, părintele îmbină lucrarea spirituală cu cea a pământului. Pe cele 15 hectare cultivate în comuna Botiz, sub numele „Vraja Legumelor”, crește roade curate, lucrate cu respect pentru natură și recunoștință față de darurile lui Dumnezeu. Pentru el, munca pământului nu este o ocupație paralelă cu slujirea, ci o continuare a ei – o rugăciune înmiresmată de pământ reavăn și sudoare cinstită.

Totodată, părintele este implicat în proiecte umanitare prin care sprijină copiii proveniți din familii modeste să își continue studiile – o lucrare tăcută, dar plină de lumină și speranță.

Un preot al faptelor

Prin tot ceea ce face – în biserică, la școală, în familie sau pe ogor – părintele Alin Vraja arată că dragostea de Dumnezeu se exprimă prin dragostea pentru oameni. Este un preot al faptelor, un om al rugăciunii și al bunătății care se trăiește, nu se declară.

Într-o lume grăbită și adesea lipsită de răgaz, el rămâne un chip al echilibrului și al dăruirii, un îndemn viu că preotul adevărat nu doar vorbește despre credință, ci o întruchipează în fiecare zi, cu seninătate și curaj.