MEMORIE. Satu Mare a găzduit conferința comemorativă dedicată a 85 de ani de la Dictatul de la Viena

Evenimentul a reunit istorici, diplomați și oameni de cultură, în semn de omagiu pentru cei izgoniți din 1940

La Centrul Multicultural „Poesis” din Satu Mare s-a desfășurat, joi, 2 octombrie 2025, o conferință de înaltă ținută academică și emoțională, organizată de Asociația Județeană a Românilor Refugiați, Expulzați și Deportați în urma Dictatului de la Viena, în parteneriat cu Muzeul Județean Satu Mare, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Barițiu” și Asociațiunea ASTRA.

O deschidere solemnă

Manifestarea a fost inaugurată printr-un moment de mare încărcătură simbolică: intonarea Imnului Național al României și a Imnului Refugiaților Români din 1940, interpretate de Corul Refugiaților Sătmăreni. Emoția colectivă a fost dublată de cuvântul de salut al prof. dr. Ioan Corneanu, președintele Asociației Județene a Românilor Refugiați.

De asemenea, participanții au urmărit proiecția filmului documentar „A fost odată în Transilvania…”, care a readus în atenție tragedia istorică a românilor expulzați în 1940.

Vocea istoricilor și diplomaților

Conferința a reunit personalități marcante din mediul academic și diplomatic. Printre cei care au susținut alocuțiuni și comunicări științifice s-au numărat prof. univ. dr. Ioan Bolovan – directorul Institutului de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca, membru corespondent al Academiei Române, și ec. Zamfir Danciu – director executiv al Direcției pentru Cultură Satu Mare.

Lor li s-au alăturat dr. Cristina Țineghe – Șef Serviciu Arhivele Județene Ilfov; dr. Diana Lostun – Consilier superior, Arhivele Județene Satu Mare; prof. Nicoleta Cherecheș – director adjunct Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare; prof. Mihaela Sălceanu – muzeograf, director Liceul „George Pop de Băsești”; prof. Dumitru Moga și prof. Gheorghe Candea – Liceul „George Pop de Băsești”; prof. dr. Ioan Corneanu – președinte Asociația Refugiaților sătmăreni; dr. Daniela Bălu – director Muzeul Județean Satu Mare; care au adus perspective variate asupra contextului istoric și asupra memoriei colective.

Între istorie și emoție

Moderatorul întâlnirii a fost dr. Daniela Bălu, director al Muzeului Județean Satu Mare, care a subliniat rolul educației și culturii în transmiterea adevărului istoric către generațiile tinere.

Un moment de sensibilitate aparte a fost oferit de Corul Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Satu Mare, care a completat prin muzică atmosfera de reculegere și speranță.

Mesajul organizatorilor

Organizatorii au transmis un gând puternic, care a rămas ca o concluzie a conferinței:

„Această conferință a fost mai mult decât o evocare istorică: a fost un act de memorie colectivă, o lecție de responsabilitate și o invitație la reflecție asupra tragediilor trecutului. A uita a însemnat a repeta.”