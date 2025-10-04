MISIUNE DINAMICĂ! Incendiu la o locuință situată în localitatea Turț, pompierii intervin de urgență

Astăzi, 4 octombrie a.c., în jurul orei 14:23, ISU Satu Mare a fost alertat cu privire la izbucnirea unui incendiu la o locuință situată în localitatea Turț, pe strada Ungheni.

Din primele informații, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului, fără a fi semnalate victime.

La fața locului au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor, cu un total de 7 cadre militare din cadrul Punctului de Lucru Turț.

Ajuns la locul solicitării, echipajul de intervenție a constatat că incendiul se manifesta generalizat la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 140 de metri pătrați, cu posibilitate de propagare la întreaga locuință.

Din locuință au fost evacuate mai multe butelii de gaz de către proprietari, eliminându-se astfel un potențial risc de explozie.

Pentru asigurarea continuității intervenției, o autospecială din cadrul Secției de Pompieri Negrești-Oaș, cu 3 subofițeri, a fost direcționată către Punctul de Lucru Turț.

Incendiul a fost localizat, se intervine pentru lichidarea acestuia.

Intervenția este în dinamică!