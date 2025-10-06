O delegație din orașul înfrățit Wolfenbüttel, în vizită la Satu Mare

Pe parcursul șederii la Satu Mare, delegația din Germania participă la o serie de întâlniri, vizite la instituții culturale, economice și unități de învățământ. Oaspeții vor avea ocazia de a cunoaște oameni și proiecte care dau valoare comunității sătmărene și vor descoperi tradițiile locale, luând parte la evenimente care întăresc prietenia dintre comunitățile noastre.

Prezența delegației oficiale din Wolfenbüttel la Satu Mare consolidează legăturile de prietenie și colaborare dintre comunități, prin schimburi culturale, educaționale și economice.

În cursul zilei de luni, 6 octombrie, delegația formată din viceprimarul Ghalia El Boustami, Stephan Fabriczek – reprezentant al Direcției de Tineret, Lena Simon – responsabil proiecte culturale, Annette Schade – parteneriate internaționale și Manfred Ammon, membru Freundeskreis Satu Mare (Cercul de Prieteni Satu Mare) a fost primită de conducerea Primăriei Municipiului Satu Mare la sediul instituției.

În cadrul întâlnirii, le-au fost prezentate principalele direcții de dezvoltare a orașului, proiectele realizate și cele în curs de implementare. Totodată, a avut loc o prezentare a calendarului evenimentelor culturale din oraș și rolul și implicarea tinerilor sătmăreni în aceste evenimente. Delegația din Wolfenbüttel vizitează în cursul zilei de luni Liceul Teoretic German ,,Johann Ettinger’’, Teatrul de Nord, Muzeul Județean, Muzeul de Artă și Filarmonica de Stat Dinu Lipatti.

Marți, 7 octombrie, sunt programate vizite la Zollner, producător de componente electronice, la Centrul Medical Hám János și o întâlnire cu cei mai mari furnizori de servicii sociale din județ, Serviciul de Ajutor Maltez, Asociația Hans Lindner și Organizația Caritas. Miercuri, 8 octombrie, oaspeții din Germania vor participa la o serie de activități culturale și întâlniri organizate de Forumul Democrat German, momente menite să evidențieze viața comunității germane din orașul nostru.

Înfrățirea dintre cele două orașe datează de peste cinci decenii, timp în care, în egală măsură, ambele municipalități au promovat dialogul, schimbul cultural, experiența, solidaritatea și sprijinul reciproc. Protocolul de înfrățire între Satu Mare și Wolfenbüttel a fost resemnat în 2024, la 50 de ani de la momentul în care s-a semnat pentru prima dată. Legătura de prietenie a început în primăvara anului 1970, când în urma inundațiilor catastrofale din 14 mai, prietenii noștri din Germania au sărit în sprijinul populației sinistrate. Patru ani mai târziu, în 31 mai, s-a semnat protocolul de înfrățire a celor două orașe. Prietenia se bazează pe schimb de idei și bune practici în diverse domenii, inițiative comune, dedicare și implicare.