ORDINE. Jandarmeria în acțiune: 145 de sancțiuni și 17 infracțiuni în județul Satu Mare

În luna septembrie 2025, jandarmii sătmăreni au desfășurat un număr semnificativ de misiuni pentru asigurarea ordinii publice și prevenirea faptelor antisociale. Activitățile au vizat atât evenimente culturale, religioase și sportive, cât și patrule independente menite să mențină un climat de siguranță în județ.

Prezență în teren și misiuni de ordine publică

Pe parcursul lunii, efectivele inspectoratului au participat la 34 de misiuni de asigurare a ordinii publice, dintre care 28 au vizat manifestări cultural-artistice și religioase, iar 6 au fost dedicate meciurilor de fotbal. Dispozitivele de ordine au fost concepute pentru prevenirea incidentelor și protecția participanților. În paralel, jandarmii au realizat peste 230 de misiuni independente, incluzând patrule auto și pedestre, acțiuni punctuale și intervenții la apelurile 112.

Amenzi și sancțiuni contravenționale

În total, în luna septembrie, jandarmii sătmăreni au aplicat 145 de sancțiuni contravenționale, dintre care 103 amenzi și 42 de avertismente scrise, însumând 59.200 lei.

Regimul silvic: 8 sancțiuni, valoare 13.000 lei, aproximativ 10 metri cubi de material lemnos confiscat și predat ocoalelor silvice.

Pescuit și protecția resursei acvatice: 12 amenzi și 15 avertismente, valoare totală 16.000 lei, pentru pescuit fără permis sau în zone interzise.

Ordine și conviețuire socială: 83 de amenzi și 27 de avertismente pentru nerespectarea normelor de conviețuire, valoare 30.200 lei.

Infracțiuni constatate

În luna septembrie au fost identificate 17 infracțiuni, cu toți autorii depistați și bunurile ridicate predate instituțiilor competente:

2 infracțiuni de comercializare produse contrafăcute (Legea 84/1998, art. 102 alin. 1 lit. b)

2 infracțiuni de lovire sau alte violențe (Cod penal, art. 193)

12 infracțiuni de deținere de droguri de risc pentru consum propriu (Legea 143/2000, art. 4 alin. 1)

1 infracțiune de furt (Cod penal, art. 228)

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ioniță Borșan” Satu Mare rămâne consecvent în misiunea de protejare a comunității. Prezența constantă în teren, măsurile ferme de prevenire și intervențiile prompte descurajează comportamentele antisociale și întăresc încrederea cetățenilor. Jandarmii mulțumesc tuturor celor care respectă regulile de conviețuire socială și reamintesc importanța apelării numărului 112 pentru semnalarea situațiilor ce afectează ordinea publică.