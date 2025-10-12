Pe urmele istoriei, elevii din Satu Mare și Olanda descoperă patrimoniul județului

Elevii Liceului Teoretic German „Johann Ettinger” din Satu Mare, împreună cu 12 elevi din Olanda, participanți în programul Erasmus+, au pornit într-o aventură educativă sub semnul istoriei. Excursia „Pe urmele istoriei”, organizată de Muzeul Județean Satu Mare, a avut ca scop promovarea patrimoniului local și a dialogului intercultural între tineri din diferite țări europene.

Participanții au vizitat Castelul Károlyi din Carei, un simbol al istoriei și culturii sătmărene, unde au aflat detalii despre familia nobiliară Károlyi și rolul acesteia în dezvoltarea regiunii. De asemenea, elevii au ajuns la sit-ul arheologic de la Bobald, unde au descoperit vestigii care vorbesc despre cele mai vechi urme de locuire din zonă.

Activitatea a îmbinat învățarea cu aventura și a oferit tinerilor ocazia de a cunoaște mai bine istoria locurilor, dar și de a schimba impresii și experiențe culturale. Proiectul Erasmus+ continuă astfel să creeze punți între generații și culturi, promovând cunoașterea și respectul reciproc prin descoperirea patrimoniului comun european.