PRECIZIE. Coordonatele exacte ale CUTREMURULUI de la Satu Mare. Unde a fost EPICENTRUL

Un cutremur cu magnitudinea de 4,0 grade pe scara Richter s-a produs în dimineața zilei de 15 octombrie 2025, la ora 07:57:20 (ora locală), în județul Satu Mare, având epicentrul în zona Băbășești – Potău – Cărășeu – Culciu.

Seismul a avut loc la o adâncime de doar 4,1 kilometri, fiind clar resimțit de locuitorii municipiului Satu Mare și ai localităților învecinate.

Coordonatele înregistrate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) sunt latitudine 47.7601°N și longitudine 23.1074°E.

Potrivit acelorași date, cutremurul s-a produs la 22 km sud-est de municipiul Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare, 55 km nord de Zalău și 87 km sud de Mukacheve (Ucraina).

Specialiștii atrag atenția că este vorba despre unul dintre cele mai puternice cutremure înregistrate în ultimele decenii în această parte a țării, o zonă considerată slab seismică.