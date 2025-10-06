Pregătiri pentru Ziua Armatei României, 25 Octombrie 2025 – Ceremonii ample și expoziție de tehnică militară în Carei și Satu Mare

Luni, 6 octombrie 2025, în Sala Mică de ședințe a Instituției Prefectului Județului Satu Mare, a avut loc o ședință de lucru convocată de prefectul Altfatter Tamás, în format conferință inițială de planificare dedicată organizării evenimentelor prilejuite de sărbătorirea Zilei Armatei României – 25 Octombrie 2025 în municipiile Carei și Satu Mare.
La ședință au participat subprefecții Ioan Tibil și Romeo Pop, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca, reprezentanți ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne și o delegație militară din partea Diviziei a IV-a Gemina și ai Bazei 71 a Forțelor Aeriene “General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii, alături de reprezentanții Garnizoanei Satu Mare.
Sub coordonarea col. Ștefan Bara, șeful grupului de coordonare, structurile implicate au stabilit detaliile logistice și operaționale pentru a asigura desfășurarea în condiții optime a ceremoniilor militare și religioase.
Activitățile centrale din data de 25 octombrie 2025 includ:
1. Ceremonia militară și religioasă de la Carei la Ansamblul Monumental Glorie Ostașului Român. Momentele cheie: depuneri de coroane și jerbe de flori, alocuțiuni, primirea „Ștafetei Veteranilor” și defilarea Gărzii de Onoare, care va fi însoțită de un posibil survol aerian cu elicoptere și avioane militare F-16. Detașamentul de onoare va fi format din 308 militari și personal de la unitățile militare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul Județean de Jandarmi.
2. Ceremonialul de depunere de coroane la Satu Mare, la Monumentul Ostașului Român, orele de începere vor fi stabilite ulterior.
De asemenea, în municipiul Carei va avea loc o expoziție de tehnică militar în Parcul Dendrologic, Parcul Castelului Károly. Vizitatorii vor putea admira transportoare blindate, sisteme de artilerie precum și echipamente specifice Forțelor pentru Operații Speciale (FOS). Finalizarea instalării expoziției este planificată pentru 24 octombrie, ora 16:00.
În vederea asigurării unui nivel înalt de precizie și solemnitate, în perioada premergătoare, vor avea loc mai multe sesiuni de antrenament, respectiv în 23 Octombrie – reviste de front și antrenamente întrunite pentru detașamentele Carei și Satu Mare, desfășurate în cazarma Batalionului 52 Geniu iar în 24 Octombrie – antrenamentele întrunite se vor desfășura direct la monumente (Carei și Satu Mare), precum și revista de front tehnică pentru expoziția statică.
„Sărbătorirea Zilei Armatei României, pe 25 Octombrie, are o semnificație profundă pentru județul Satu Mare. Este o zi dedicată onorării sacrificiului eroilor noștri și recunoașterii rolului esențial pe care Armata Română îl joacă în prezent pentru securitatea și stabilitatea națiunii. Evenimentele planificate pentru 2025 în Carei și Satu Mare nu sunt doar simple ceremonii, ci un prilej de profundă comuniune între Armată și comunitate. Vom marca această zi cu ceremonii militare și religioase solemne la Satu Mare și Carei. De asemenea, publicul va avea ocazia unică de a vizita o expoziție statică de tehnică militară modernă în Parcul Dendrologic din Carei.
Am analizat în detaliu programul activităților , schemele de defilare și dispunerea standurilor pentru expoziția statică. Vă asigur că pregătirile sunt într-un stadiu avansat, iar toate structurile militare și civile implicate — incluzând Batalionul 52 Geniu, ISU și IJJ Satu Mare — depun eforturi susținute pentru ca evenimentele să se desfășoare în cele mai bune condiții, așa cum au fost stabilite și prin revistele de front și antrenamentele planificate în zilele de 23 și 24 octombrie. Următoarea ședință de lucru este stabilită pe data de 15 octombrie și până atunci se vor finaliza și aspectele ce privesc asigurarea asistenței medicale de urgență (ambulanțe), sonorizarea corespunzătoare a ceremoniilor, măsurile de protecție și de îndrumare a circulației precum și programul final al manifestărilor.
Îi invit pe toți cetățenii județului Satu Mare să ni se alăture pentru a aduce un pios omagiu celor care au luptat pentru patrie și pentru a sărbători împreună Ziua Armatei României.” – prefect Altfatter Tamás.