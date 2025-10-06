Pregătiri pentru Ziua Armatei României, 25 Octombrie 2025 – Ceremonii ample și expoziție de tehnică militară în Carei și Satu Mare

Altfatter Tamás Luni, 6 octombrie 2025, în Sala Mică de ședințe a Instituției Prefectului Județului Satu Mare, a avut loc o ședință de lucru convocată de prefectul, în format conferință inițială de planificare dedicată organizării evenimentelor prilejuite de sărbătorirea Zilei Armatei României – 25 Octombrie 2025 în municipiile Carei și Satu Mare.

Ioan Tibil Romeo Pop La ședință au participat subprefecțiiși, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca, reprezentanți ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne și o delegație militară din partea Diviziei a IV-a Gemina și ai Bazei 71 a Forțelor Aeriene “General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii, alături de reprezentanții Garnizoanei Satu Mare.

Sub coordonarea col. Ștefan Bara, șeful grupului de coordonare, structurile implicate au stabilit detaliile logistice și operaționale pentru a asigura desfășurarea în condiții optime a ceremoniilor militare și religioase.

Activitățile centrale din data de 25 octombrie 2025 includ: 1. Ceremonia militară și religioasă de la Carei la Ansamblul Monumental Glorie Ostașului Român. Momentele cheie: depuneri de coroane și jerbe de flori, alocuțiuni, primirea „Ștafetei Veteranilor” și defilarea Gărzii de Onoare, care va fi însoțită de un posibil survol aerian cu elicoptere și avioane militare F-16. Detașamentul de onoare va fi format din 308 militari și personal de la unitățile militare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul Județean de Jandarmi. 2. Ceremonialul de depunere de coroane la Satu Mare, la Monumentul Ostașului Român, orele de începere vor fi stabilite ulterior.

De asemenea, în municipiul Carei va avea loc o expoziție de tehnică militar în Parcul Dendrologic, Parcul Castelului Károly. Vizitatorii vor putea admira transportoare blindate, sisteme de artilerie precum și echipamente specifice Forțelor pentru Operații Speciale (FOS). Finalizarea instalării expoziției este planificată pentru 24 octombrie, ora 16:00.

În vederea asigurării unui nivel înalt de precizie și solemnitate, în perioada premergătoare, vor avea loc mai multe sesiuni de antrenament, respectiv în 23 Octombrie – reviste de front și antrenamente întrunite pentru detașamentele Carei și Satu Mare, desfășurate în cazarma Batalionului 52 Geniu iar în 24 Octombrie – antrenamentele întrunite se vor desfășura direct la monumente (Carei și Satu Mare), precum și revista de front tehnică pentru expoziția statică.