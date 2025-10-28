Prins la volan deși avea permisul suspendat

La data de 27 octombrie a.c, în jurul orelor 22.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Satu Mare, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Fraternității din localitatea Odoreu, au oprit în traficul rutier un autoturism, condus de un tânăr de 24 de ani, din aceeași localitate.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că tânărul are suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce suspendat.