RAZIE. Acțiune de amploare a polițiștilor în Carei: peste 300 de persoane legitimate și sancțiuni de peste 73.000 lei

Polițiștii din Carei, sprijiniți de structuri județene și parteneri instituționali, au desfășurat o acțiune integrată pentru prevenirea faptelor ilegale și creșterea siguranței în spațiul public.



În dimineața zilei de 2 octombrie a.c., între orele 06.00–12.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Carei au desfășurat o amplă acțiune în sistem integrat. Scopul acesteia a fost prevenirea și descurajarea faptelor de natură penală și contravențională, menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, dar și creșterea disciplinei rutiere.

Rezultatele acțiunii

Pe parcursul verificărilor, polițiștii au legitimat peste 300 de persoane și au controlat peste 100 de autoturisme. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 184 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 73.000 de lei.

Țigarete fără documente, confiscate în piața agroalimentară

În timpul raziei, polițiștii au identificat un tânăr de 21 de ani din Carei care deținea asupra sa 520 de fire de țigarete fără acte de proveniență, destinate comercializării. Bunurile au fost confiscate, iar tânărul a fost sancționat cu amendă contravențională de 20.000 de lei.

Vehicule verificate de RAR – 17 certificate reținute

Mașinile oprite în trafic au fost controlate și de inspectorii Registrului Auto Român, pentru verificarea stării tehnice. În urma controalelor, au fost reținute 17 certificate de înmatriculare pentru vehicule necorespunzătoare.

Forțe unite pentru siguranța comunității

La această acțiune au participat polițiști de ordine publică, rutieră, investigații criminale, criminalistică, dar și specialiști ai Biroului pentru Imigrări. Sprijin au oferit luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Satu Mare, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Carei și jandarmii din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Satu Mare.