România – Țară Invitată de onoare la Festivalul Internațional de Carte de la Budapesta

România a fost, în perioada 2–5 octombrie 2025, Țară Invitată de Onoare la prestigiosul Festival Internațional de Carte de la Budapesta, unul dintre cele mai importante evenimente culturale din Ungaria și din Europa Centrală. Ajuns la ediția aniversară, cu numărul 30, festivalul reunește anual sute de scriitori, editori și profesioniști ai industriei de carte din întreaga lume, atrăgând peste 70.000 de vizitatori. Participarea României, organizată de Ministerul Culturii, în parteneriat cu ICR Budapesta și cu sprijinul Ambasadei României la Budapesta, a adus în prim-plan literatura română contemporană, traduceri recente în limba maghiară și dialogul cultural bilateral. Ministerul Culturii a asigurat standul național – cu un design nou, modern și interactiv fiind principalul finanțator al programului.

Agenda românească la Budapesta a inclus aproximativ 30 de evenimente – lansări de carte, dezbateri, lecturi publice, expoziții, sesiuni de autografe și momente muzicale – cu participarea unor nume de referință ale literaturii române și maghiare. Deschiderea oficială a avut loc în data de 2 octombrie, la Budapest Music Center, în prezența Ministrului Culturii din România, Demeter András, a Ambasadorului României în Ungaria, Gabriel Șopandă, a Consulului General al României la Szeged, Florin Vasiloni, a directorului din Ministerul Culturii Ion Mate și ia altor oficiali.

În deschiderea evenimentului, ambasadorul României în Ungaria a subliniat importanta literaturii ca formă continuă de rezistență împotriva polarizarii și a dezinformării, a urii și intoleranței. În aceeași zi, de la orele 18:30, a fost inaugurat Standul României, cu un program literar susținut de Moni Stănilă, Robert Șerban și actorul Szikszai Rémusz.

La 1 octombrie, la sediul ICR Budapesta, a avut loc un eveniment special, premergător deschiderii oficiale, cu lecturi literare, concert acustic și recepție, precum și vernisajul a două expoziții reprezentative: „Portrete de scriitori” – fotografii de Ciprian Măceșaru, expuse în aer liber la sediile celor două misiuni diplomatice: Ambasada României în Ungaria și Institutul Cultural Român de la Budapesta. Expoziție Mircia Dumitrescu – lucrări de desen, gravură și pictură, prezentate în galeria ICR Budapesta.

Conceput cu linii curate și spații deschise, standul românesc a oferit zone dedicate conferințelor, librăriei temporare și întâlnirilor dintre autori și cititori. Miile de vizitatori auputea răsfoi și achiziționa cărți în limba română și traduceri în limba maghiară, într-un cadru prietenos, completat de elemente interactive. Printre invitați s-au numărat Gabriela Adameșteanu, Ioana Pârvulescu, Radu Vancu, Filip Florian, Ioan T. Morar, Demény Péter, Adriana Babeți, Augustin Cupșa, Andrei Dósa, Alex Donovici, Simona Epure, Alexandru Vakulovski, Bogdan Crețu, Doina Gecse Borgovan, istoricul Stejărel Olaru și sociologul Zoltán Rostás, alături de traducători, moderatori, artiști vizuali și muzicianul Electric Brother. Au fost prezenți la stand și scriitori din Republica Moldova, un semn evident ca suntem parte a aceleiași culturi, precum și ale unor scriitori români rezidenți în alte spatii culturale și geografice. Traducătorii au avut o contribuție importante în economía proiecturlui: Demény Péter, Szonda Szabolcs, Koszta Gabriella, George Volceanov, Julia Vallasek, André Ferenc, Farkas Jenő, Pethő Loránd, Horvath Benji.

Prin acest eveniment, s-a urmărit promovarea literaturii române contemporane și traducerile în limba maghiară, creșterea vizibilității culturii române în spațiul central-european, stimularea dialogului intercultural și al diplomației culturale, precum și consolidarea relațiilor culturale româno-maghiare și extinderea parteneriatelor editoriale.