RUTIER. Șoferi prinși fără permis și sub influența alcoolului, pe drumurile din județul Satu Mare

Polițiștii au depistat, în ultimele zile, mai mulți conducători auto care au încălcat grav legislația rutieră. Pe numele acestora au fost întocmite dosare penale

Polițiștii sătmăreni au continuat în aceste zile acțiunile de supraveghere și control a traficului rutier pe principalele artere din județ, pentru prevenirea accidentelor și depistarea conducătorilor auto care încalcă legislația.

În urma controalelor desfășurate între 3 și 6 octombrie 2025, oamenii legii au constatat trei infracțiuni la regimul circulației rutiere, două privind conducerea fără permis și una pentru conducerea sub influența alcoolului.

Fără permis, la volan prin Certeze

La data de 3 octombrie, în jurul orei 18.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Negrești-Oaș au oprit, pe Drumul Național 19, în localitatea Certeze, un autoturism condus de un bărbat de 55 de ani, din aceeași localitate.

Verificările efectuate au scos la iveală faptul că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului competent.

Cetățean egiptean, depistat fără permis în Satu Mare

Două zile mai târziu, pe 5 octombrie, tot în jurul orei 18.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Martirilor Deportați.

La volan se afla un bărbat de 39 de ani, cetățean egiptean, care, în urma verificărilor, s-a constatat că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule eliberat de autoritățile române.

Și în acest caz, a fost întocmit dosar penal pentru conducerea fără permis.

Prins băut la volan, în municipiul Carei

Pe 6 octombrie, la ora 06.50, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Carei au oprit un autoturism care circula pe strada Agoston din localitate.

La volan se afla un bărbat de 55 de ani, din Carei, care a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o valoare de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.

Poliția reamintește: legea rutieră nu iartă

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare atrage atenția tuturor conducătorilor auto că infracțiunile la regimul rutier sunt sancționate sever, iar conducerea fără permis sau sub influența băuturilor alcoolice reprezintă fapte penale care pot atrage pedeapsa cu închisoarea.

Polițiștii rutieri vor continua acțiunile de control în trafic, pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea evenimentelor grave pe drumurile publice din județ.