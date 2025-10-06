SĂNĂTATE. Noi reguli pentru vaccinarea anti-HPV, valabile din 1 octombrie 2025

Extinderea accesului la vaccinare: mai multe categorii eligibile și vaccin compensat de stat

Începând cu 1 octombrie 2025, Direcția de Sănătate Publică Satu Mare anunță intrarea în vigoare a noilor prevederi privind vaccinarea împotriva virusului HPV (Human Papilloma Virus), conform legislației adoptate de Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Măsurile urmăresc creșterea gradului de protecție a populației și reducerea riscului de apariție a bolilor provocate de infecția cu HPV, inclusiv a cancerului de col uterin.

Categorii mai largi de persoane eligibile

Potrivit noilor reglementări, vaccinul anti-HPV devine accesibil pentru un număr mai mare de persoane. Astfel, beneficiază de compensare integrală (100%) cei cu vârste cuprinse între 11 și 27 de ani, indiferent de sex.

De asemenea, persoanele cu vârste între 27 și 45 de ani pot primi vaccinul în regim compensat 50% din prețul de referință.

Prin această măsură, autoritățile își propun să extindă protecția oferită de vaccin, întrucât infecția cu HPV poate afecta atât femeile, cât și bărbații, fiind responsabilă pentru mai multe tipuri de cancer.

Cum se obține și se administrează vaccinul

Persoanele eligibile trebuie să se adreseze unui cabinet medical de specialitate aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pentru a obține prescripția medicală compensată, în funcție de categoria de vârstă.

Cu rețeta eliberată, vaccinul poate fi ridicat de la farmaciile comunitare, iar administrarea se face în cabinetele medicilor vaccinatori – medici de familie, epidemiologi, infecționiști, pediatri sau alți specialiști cu atestat în vaccinologie.

Un pas important pentru prevenția cancerului

Extinderea programului de vaccinare anti-HPV face parte din strategia națională de prevenție a cancerului de col uterin și a altor forme de cancer asociate virusului HPV.

Vaccinarea anti-HPV este considerată una dintre cele mai sigure și eficiente metode de prevenție, fiind recomandată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și implementată cu succes în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene.