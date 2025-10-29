Satu Mare – orașul unde nesimțirea curge liber

Satu Mare, oraș frumos, dar cu o problemă mică… dar persistentă: domnul nesimțit care conduce mașina din fotografie, zi de zi, transformă Piața Romană în propriul său WC personal. Cât de greu poate fi să cauți o toaletă publică, măcar o dată la câteva zile? Probabil că el crede că marcarea blocurilor cu… „operele” sale intime este un act de cultură urbană.

Ne întrebăm dacă domnia sa consideră că „parfumul” lăsat în urmă adaugă ceva „savoare” orașului. Noi ceilalți îl numim jeg, mizerie și lipsă totală de bun simț. Poate data viitoare, înainte să-și transforme piața într-o operă de artă lichidă, va încerca măcar să înțeleagă că orașul nu este WC-ul său personal.

Dar cine știe… poate într-o zi Satu Mare va introduce tururi ghidate „Pe urmele nesimțitului”, iar turiștii vor putea aprecia „arhitectura olfactivă” a orașului. Până atunci, noi ceilalți rămânem cu întrebarea: cum poate cineva să-și facă un obicei din a fi jegos?