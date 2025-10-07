TEATRU. Trupa Mihai Raicu invită publicul la o nouă premieră duminică, la Sala Studio

Stagiunea aceasta, Sala Studio a Teatrului de Nord se deschide cu rent-a-family.srl, comedie contemporană ce pornește de la un fenomen real cel puțin curios: posibilitatea de închiriere a unor persoane străine în calitate de prieteni, parteneri romantici ori colegi de muncă. Inspirat de afacerile de închiriere ce au pornit în anii 1970 în Japonia și care au ajuns să prindă aplomb în toată lumea, spectacolul explorează sensul relațiilor noastre în prezent.

Pe lângă actorii trupei – Vlad Mureșan, Anca Dogaru, Anette Marka și Andreea Mocan – regizoarea Diana Dragoș reunește în echipa rent-a-family.srl scriitoarea dramatică Andreea Tănase, premiată în dramaturgie în anul 2022 de către revista Scena.ro; actrița și artista plastică Lucia Mărneanu, premiată la rândul său în calitate de actriță atât la debutul din 2014 cât și anul trecut, în cadrul Festivalului Bucharest Fringe; dar și pe Oana Maria Pop, artistă vizuală cu numeroase expoziții realizate la nivel național și internațional, care realizează scenografia spectacolului. Completează echipa Vlad Giurge în calitate de coordonator muzical și Călin Mocan, care se ocupă de lighting design.

Așadar, avem toate ingredientele unui spectacol provocator, care îmbină o poveste nebănuită cu muzică, proiecție video, seriozitate și umor.

rent-a-family.srl va avea premiera duminică 12 octombrie, de la ora 19, și va mai putea fi văzut cel mai curând pe 26 octombrie.

Spectacolul include elemente care pot fi inconfortabile pentru unii spectatori: efecte vizuale intense (stroboscop), muzică la volum înalt, scene cu semi-nuditate și consum de droguri (simulat). Accesul este recomandat publicului cu vârsta de peste 16 ani.

Bilete pot fi cumpărate de la Agenția teatrală (str. Horea nr. 6, telefon: 0261712106 sau 0786538580), sau online: https://teatruldenord.biletmaster.ro/.

rent-a-family.srl de Andreea Tănase

Regie, design video: Diana Dragoș

Scenografie: Oana Maria Pop

Coordonare muzicală: Vlad Giurge

Lighting design: Călin Mocan

Distribuție:

Miki: Lucia Mărneanu

Yuki: Vlad Mureșan

Kimi: Anca Dogaru

Aki: Anette Marka

Sumi: Andreea Mocan

https://teatruldenord.ro/g/spectacol/1165/rent-a-family-srl