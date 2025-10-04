Tradiție și viitor! Deschiderea Anului Universitar la UVVG! Pavel Bartoș, prezent la eveniment,  a creat o atmosferă plină de energie și motivație

Începutul noului an universitar la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a fost marcat de un amestec unic de tradiție, emoție și energie tinerească. De la solemnitatea depunerii de coroane la statuia corifeului Marii Uniri, Vasile Goldiș, și până la aplauzele furtunoase dintr-un teatru arhiplin, studenții au trăit o zi pe care o vor purta mult timp în memorie.

Dimineața a început cu depunerea de coroane, un gest de respect și recunoștință față de înaintași. Tradiția s-a împletit cu prezentul, amintind tuturor că educația are rădăcini adânci și o misiune clară: aceea de a construi viitorul. Evenimentul s-a bucurat, conform tradiției de 35 de ani, de prezența Înaltpreasfințitul Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, care a rostit un cuvânt despre importanța educației în viața comunității, despre rolul Aradului în păstrarea și continuarea valorilor culturale și spirituale, precum și despre datoria de a cinsti înaintașii care au clădit aceste temelii.

Transformarea Aradului în oraș universitar a fost misiunea pe care regretatul prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președinte fondator al universității și vizionar al învățământului privat din Arad și din România, a transformat-o într-o poveste de succes, aducând UVVG la rezultate remarcabile și un loc de prestigiu în peisajul academic național și internațional. Această moștenire de excelență este continuată astăzi, cu aceeași dăruire și profesionalism, de actualul rector, prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci.

Șirul manifestărilor dedicate noului început de an universitar a continuat la Teatrul de Stat „Ioan Slavici” din Arad. Într-o manieră elegantă și emoționantă, rectorul UVVG le-a transmis studenților încredere și curaj la început de drum.

„Vă mulțumesc, în numele meu și al colegilor mei, că ați ales Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad. Știu că pentru mulți dintre voi a fost o decizie luată împreună cu părinții, o decizie importantă care marchează un pas esențial în parcursul vostru. Este un pas care ne responsabilizează și pe noi, cadrele didactice, să vă oferim nu doar educație de calitate, ci și sprijin, îndrumare și modele de urmat. Le mulțumesc colegilor din corpul academic pentru profesionalism și dăruire. Prin fiecare curs, încercăm să fim mai mult decât profesori: să fim mentori, repere și, uneori, chiar sprijinul discret pe care îl oferă un părinte. Ne dorim să vă fim aproape pas cu pas, să vă transmitem nu doar cunoștințe teoretice, ci și valori precum încrederea, voluntariatul, dedicarea și dorința de a construi împreună. Așa cum spunea Vasile Goldiș, „prin noi înșine”, universitatea trăiește și crește. Prin această motivație, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” rămâne o familie, formată din profesori, angajați și studenți deopotrivă, uniți prin aceeași viziune și același spirit de deschidere,” sublinia prof. Coralia Adina Cotoraci, recunoscută ca liderul care dezvoltă UVVG ca pe o adevărată familie!

Rectorul UVVG a adresat de asemenea un cuvânt de mulțumire partenerilor din mediul antreprenorial, subliniind că, prin colaborarea cu aceștia, se deschid noi orizonturi, apar idei inovatoare și chiar noi programe de studiu. Această legătură strânsă între universitate și mediul de afaceri contribuie nu doar la dezvoltarea instituțională, ci și la pregătirea studenților pentru provocările reale ale societății.

Pe scenă au urcat și cei trei prorectori ai universității – prof. univ. dr. Anca Hermenean, conf. univ. dr. Cristian Bențe și conf. univ. dr. Andrei Anghelina alături de oficialități locale, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai Ligii Studenților universității și președinta Alumni UVVG. Au fost prezenți: IPS Timotei Seviciu, prefectul Aradului, Mihai Pașca, președintele CJA, Iustin Cionca, primarul Aradului, Călin Bibarț, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, ec. Florina Ionescu, inspectorul general școlar, prof. Marius Gondor, consulul onorific al Italiei în Arad, Roberto Sperandio, DHC al UVVG, Mirco Maschio. Toți au venit în fața proaspeților studenți cu gânduri de încurajare și cu sfaturi născute din propria experiență academică și de viață, transmițându-le că succesul se clădește prin curaj, perseverență și pasiune.

Un moment de rafinament și emoție a fost cel oferit de câștigătorul show-ului Românii au talent 2024, Cristian Ceaușu. Tânărul artist, elev în anul II de liceu, a cucerit sala cu interpretări la nai din repertoriul românesc și internațional. Teatrul a vibrat la unison, iar aplauzele au confirmat bucuria trăită de public.

Punctul culminant al evenimentului a fost discursul actorului Pavel Bartoș. Cu energia și carisma care îl definesc, acesta a transformat scena într-o lecție de viață autentică: a vorbit despre emoțiile și experiențele trăite la înscrierea la facultate, despre frici și obstacole, dar și despre satisfacția pe care doar parcursul o poate aduce. Mesajul său a fost simplu și puternic: „Bucurați-vă de moment! Parcursul contează la fel de mult ca destinația.”

Sala plină până la refuz și entuziasmul studenților au creat o atmosferă de sărbătoare și inspirație. Alături de tineri și adulți, s-au aflat reprezentanți ai liceelor arădene, directori ai colegiilor partenere, membri ai instituțiilor deconcentrate, conducători ai unor sucursale bancare și reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale, toți bucurându-se de acest eveniment special dedicat unui nou început.

Mai multe imagini de la evenimentul de deschidere a noului an universitar regăsiți pe canalele social media ale universității arădene.

Bun venit noilor membri ai familiei UVVG! Mult succes!!