TRADIȚII Ardud și satele din împrejurimi, în sărbătoare: „Claca pă Danț” la Mădăras și „Rădăcini și aripi” la Baba Novac

Cântec, joc și obiceiuri străvechi, alături de un omagiu adus educației și dascălilor, marchează începutul lunii octombrie în comunitatea locală



Începutul lunii octombrie aduce la Ardud și în satele din jur două manifestări de suflet: „Claca pă Danț” la Mădăras, eveniment ce reînvie tradiția clăcii și a sărbătorii în șură, și „Rădăcini și aripi” la Baba Novac, dedicat Zilei Educației și dascălilor. Două prilejuri prin care comunitatea celebrează atât patrimoniul cultural viu, cât și valorile fundamentale ce dau rădăcini și aripi generațiilor de azi și de mâine.

„Claca pă Danț” – tradiția satului românesc renăscută în șura familiei Săvianu din Mădăras

Duminică, 5 octombrie, șura gospodarului Ghiță Săvianu din Mădăras va deveni loc de sărbătoare odată cu ediția a IV-a a „Clăcii pă Danț”. Manifestarea, parte a Conferinței Naționale de Etnografie și Folclor „Lumea Ca-n Codru” (3–5 octombrie 2025, Ardud), aduce în actualitate obiceiul de odinioară al satului românesc, când munca, jocul și ospățul se împleteau firesc.

Sărbătoarea va debuta la ora 12.00 cu un alai pornind de la Biserica Ortodoxă „Sfinții Mihail și Gavril” din Mădăras, spre șura familiei Săvianu. De la ora 13.00, atmosfera satului de altădată va prinde viață prin muzică, dans și artiști îndrăgiți. Pe scenă vor urca Atelierul de Joc Popular din Sălaj, Taraful „Ceatăra” din Carei, Ansamblul Folcloric „Cetatea Codrului” Ardud, dar și interpreți precum Romina Sîrbe și Ana Holdiș-Pop.

Gazdele, familia Săvianu, transmit cu emoție: „Tradiția este sufletul satului românesc, puntea care leagă trecutul de prezent și ne adună pe toți în jurul bucuriei de a fi împreună. (…) Vă așteptăm cu drag să fiți parte din povestea noastră, pentru ca tradiția să rămână vie și să ne aducă mereu împreună!”

„Rădăcini și aripi” – Ziua Educației sărbătorită la Baba Novac

Tot pe 5 octombrie, la Baba Novac, comunitatea își dă întâlnire la evenimentul „Rădăcini și aripi – Ziua Educației la Baba Novac”, organizat de Asociația Culturală „Fiii Satului Baba Novac”, în parteneriat cu Primăria Ardud și Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea”.

Manifestarea începe la ora 15.00 cu un Te Deum la Biserica Ortodoxă „Nașterea Maicii Domnului” și continuă la Căminul Cultural „Ion Bala”, unde vor fi momente dedicate dascălilor, recitaluri și spectacole susținute de copii și tineri din localitate. Publicul îi va putea asculta pe Corul „Adagio” din Satu Mare, Răzvan Roșu – Glasul moților, Romina Sîrbe, Sorin Buc și Paula Hriscu, artista care va aduce un omagiu rădăcinilor moțești ale comunității.

Organizatorii transmit că evenimentul este o pledoarie pentru educație: „Prin acest eveniment, dorim să aducem un omagiu educației și celor care, prin vocația lor, au fost și sunt «aripile» generațiilor de ieri, de azi și de mâine.”