Trotinetele electrice – necesitate, divertisment sau probleme?

Abordez acest subiect chiar dacă este la final de sezon estival și la început de școală, iar de acum înainte nu o să mai avem așa multă activitate în oraș cu trotinetele datorită activităților școlare ale elevilor dar și pentru că încep ploile și încet încet se instalează toamna și mai încolo iarna, pentru că am vrut să trag un semnal de alarmă la cât de periculos este acest mijloc de transport pentru copiii noștri dar și pentru noi ca simpli cetățeni care ne plimbăm prin centrul orașului. Toată vara am făcut plimbări prin centrul orașului și am constatat că în Satu Mare sunt destul de multe trotinete electrice. De la copii și până la adulți acest mijloc de transport este din ce în ce mai apreciat. Desigur nimic de spus, este confortabil, cu un preț mai redus decât al unei motociclete , a unui scuter sau a unei mașini, plus că nu poluează, este clar mai ușor de parcat și te poți deplasa și prin centru cu ea. Problema este că oamenii și copiii nu respectă legea.În primul rând nu prea vezi copii să poarte cască, lucru care este obligatoriu până la 18 ani, dar nici echipament corespunzător. Apoi, sunt copilași de toate vârstele care le folosesc. Legea zice clar că doar copiii peste 14 ani pot conduce trotinete electrice care nu depășesc viteza de 25 km/h dacă trotineta electrică poate merge cu viteză mai mare , vârsta minimă este 16 ani, casca este obligatorie, transportul de pasageri este interzis, cât și mersul pe trotuar. Persoanele fizice și firmele care dețin trotinete și biciclete electrice cu o viteză maximă mai mare de 25 de kilometri pe oră vor fi obligate să le asigure RCA, conform unui proiect de lege adoptat de Guvern la finalul anului 2023. Se circulă doar pe piste de biciclete sau în lipsa lor pe carosabil, dar nu pe trotuar și doar în localități. Deci, nicidecum cu 50 km/h.

Ce am văzut eu anul ăsta în centrul orașului nu bate cu ce zice legea. În primul rând repet am văzut și copilași sub 14 ani care mergeau fără cască și cu o viteză mult mai mare de 25km\h .Dacă stăteai seara pe o terasă sau te plimbai între Aurora , parc și Palatul administrativ, puteai să vezi adevărate “trupe” care făceau raliu pe acest tronson.La raliu mă refer că mergeau cam după aproximările mele cu peste 50 km/h. Să nu uităm că acest tronson este extrem de aglomerat de când s-a închis centrul și pe aici circulă și mame cu copii mici. Doar un miracol a fost în acest an că nu am avut nici un accident grav în această zonă.

Și nu exagerez deloc când spun acest lucru . Dacă stai pe terasă la DaVinci lângă BRD poți să vezi cel mai bine acest fenomen. Copiii probabil văd că este aglomerat și vreau să își arate”mușchii” și fac fel de fel de manevre pe acolo. Să fiu sincer și cu bicicletele am văzut dar mult mai puțini decât cei cu trotinetele electrice. Mai mult, am nimerit într-o seară la masă lângă pistă și soțiile noastre nu au vrut să stea cu spatele la pistă de frica acestor “teribiliști “ pe două roți.

Nu exagerez deloc când spun că sunt pericol public cei ce fac astfel de raliuri pe acolo. Și în București, la începutul lunii septembrie a avut loc un accident grav soldat cu moartea unei doamne de 69 de ani. Un tânăr de 22 de ani, care conducea o trotinetă electrică, a intrat cu viteză într-o intersecție din Sectorul 2. Victima traversa pe trecerea de pietoni alături de două persoane, iar impactul a fost atât de puternic încât a suferit un traumatism grav la nivelul capului. Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Femeia a fost transportată de urgență la Spitalul Sf. Pantelimon, iar medicii s-au luptat din răsputeri să-i salveze viața. După patru zile însă, starea ei de sănătate s-a înrăutățit și a murit.

Tânărul a fost testat atât pentru alcool, cât și pentru droguri, iar rezultatele au fost negative. A fost reținut 24 de ore pentru ucidere din culpă, apoi procurorii au decis să fie cercetat sub control judiciar timp de 60 de zile. El a fost acuzat de ucidere din culpă. Cred că până intră in vigoare noul proiect legislativ la finalul anului 2025 care a fost depus pe 5 iunie , unde autoritățile își propun să impună mai multă ordine și siguranță în traficul urban, trotinetele electrice au devenit un mijloc de transport din ce în ce mai popular, dar și problematic, la Satu Mare ar trebui să se pună o limitare de viteză pe tronsonul de la semaforul de la Unicarm și până ce se trece de fântână arteziană sau poliția locală să dea vreo 2 amenzi ca să îi potolească pe teribiliști.

Ce propune noul proiect aflat în dezbatere în Camera Deputaților, pentru utilizatorii de trotinete electrice, în contextul numărului tot mai mare de accidente? Printre cele mai importante măsuri:

Vârsta minimă crește de la 14 la 16 ani;

Cască de protecție obligatorie pentru toți utilizatori, indiferent de vârstă;

Asigurare RCA obligatorie pentru cei care dețin trotinete personale;

Test rapid de legislație rutieră (5 întrebări) pentru utilizatorii de trotinete închiriate prin aplicații;

Acces interzis pe trotuare – trotinetele vor circula doar pe piste pentru biciclete sau, în lipsa acestora, pe partea dreaptă a carosabilului;

Amenzi de până la 1.160 lei pentru nerespectarea regulilor.

Poate că și dacă va trece acest proiect de lege și legea o să fie adoptată pentru anul viitor tot ar trebui montate niște semne cu limitarea vitezei sau poliția locală să stea prin zonă să îi potolească pe “schumacherii noștri.”

Să nu uităm că a crescut alarmant numărul de accidente cu trotinete electrice în România. Nouă oameni au murit și 1.600 au fost răniți, numai în primele opt luni din 2025. Cei mai mulți s-au urcat pe trotinete fără echipament și fără să țină cont de regulile de circulație. Instructorii de conducere defensivă atrag atenția că, în lipsa unui echipament de protecție, impactul poate fi dur, chiar și la o viteză mică.

Alegeți să rămâneți în siguranță atât dumneavoastră, cât și copilașii dumneavoastră și încercați să îi faceți conștienți de pericolul la care se supun, vă supun și ne supun!

Răzvan Govor