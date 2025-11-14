Zilele Diplomației la Universitatea din Szeged

În zilele 12-14 noiembrie 2025, consulul general al româniei la Szeged, Florin Vasiloni, a participat la manifestările derulatesub numele ”Zilele Diplomașiei la Szeged” de către Universitatea din Szeged, prin Facultatea de Drept și Științe Politice. Manifestarea acuprins conferințe cu sesiuni de întrebări și răspunsuri, la care au participat diplomași de rang înalt (ambasadori, consuli generali), precum și o parte din consulii onorifici acreditați la Szeged.
Prima zi a evenimentului a găzduit „Vocile Onoarei”, care și-au propus să exploreze diplomația publică și culturală și să demonstreze cum indivizii pot consolida înțelegerea internațională prin implicarea directă. În cadrul acestei sesiuni, consuluil general Florin Vasiloni a vorbit despre reprezentanța diplomatică românească de la Szeged, despre diferențele dintre un consulat general și un consulat onorific, în accepțiune românească, despre principalele activități și linii de acțiune a misiunii.
La acest panel au fost prezenți consuli onorifici care își desfășoară activitatea la Szeged: Jeremy Floutier, Consul Onorific al Franței; Krisztina Karsai, Consul Onorific al Austriei; Zoltan Hosso, Consul Onorific al Turciei; Csaba Vissy, fost Consul Onorific al Finlandei
După acest panel, Sergiu Miscoiu, profesor de Științe Politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și-a prezentat opiniile despre Francofonie și viitorul relațiilor dintre Europa Centrală și de Est și Africa francofonă.
A doua zi a manifestărilor a găzduit, printre altele, intervenția ambasadorului Azerbaidjanului la Budapesta, Tahir Taghizadeh, care vorbit despre relațiile bilaterale foarte apropiate între Ungaria și Azerbaidjan.
Kanat Ydris, reprezentant al Organizației Țărilor Turce, a vorbit despre această organizație.
Organizația Statelor Turce (OTS), denumită anterior Consiliul Turc sau Consiliul de Cooperare al Statelor Vorbitoare de Limbă Turcă, este o organizație interguvernamentală care cuprinde cinci state: Azerbaidjan, Kazahstan, Kîrgîzstan, Turcia și Uzbekistan; în timp ce Ungaria, Turkmenistan și Cipru de Nord (stat recunocut doar de Turcia) sunt observatori. Scopul său principal este promovarea cooperării cuprinzătoare între popoarele turce. În timpul celui de-al 8-lea summit de la Istanbul din 2021, organizația a fost restructurată și a adoptat denumirea sa actuală.