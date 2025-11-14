Zilele Diplomației la Universitatea din Szeged

Organizația Statelor Turce (OTS), denumită anterior Consiliul Turc sau Consiliul de Cooperare al Statelor Vorbitoare de Limbă Turcă, este o organizație interguvernamentală care cuprinde cinci state: Azerbaidjan, Kazahstan, Kîrgîzstan, Turcia și Uzbekistan; în timp ce Ungaria, Turkmenistan și Cipru de Nord (stat recunocut doar de Turcia) sunt observatori. Scopul său principal este promovarea cooperării cuprinzătoare între popoarele turce. În timpul celui de-al 8-lea summit de la Istanbul din 2021, organizația a fost restructurată și a adoptat denumirea sa actuală.