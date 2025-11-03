ADMINISTRAȚIE Raul Băbțan: decizii concrete pentru administrarea responsabilă a patrimoniului municipiului Satu Mare

Proiectele inițiate de viceprimar aduc claritate juridică, transparență și premise pentru investiții viitoare

Viceprimarul Raul Băbțan a prezentat în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Local o serie de proiecte de hotărâre menite să eficientizeze administrarea patrimoniului municipiului Satu Mare și să creeze condiții clare pentru dezvoltarea urbană. Inițiativele vizează clarificarea regimului juridic al unor terenuri, actualizarea datelor cadastrale și valorificarea responsabilă a bunurilor municipale.

Proiecte pentru un oraș coerent și transparent

În calitate de viceprimar, Raul Băbțan a inițiat mai multe proiecte de hotărâre privind gestionarea terenurilor din domeniul public și privat al municipiului. Printre acestea se numără:

Proiectul nr. 13 , privind solicitarea Ocolului Silvic Negrești Oaș, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare;

Proiectul nr. 14 , pentru actualizarea datelor cadastrale ale imobilului din Str. Horea nr. 1A;

Proiectul nr. 15 , privind dezmembrarea unui teren înscris în CF nr. 172302 Satu Mare și vânzarea unei suprafețe de 1452 mp rezultate în urma acestei operațiuni;

Proiectele nr. 16–18, ce propun vânzarea unor terenuri situate pe străzile Ștefan cel Mare nr. 1, Petru Bran nr. 15 și George Călinescu nr. 94.

Toate aceste proiecte au fost votate de către consilierii locali, reprezentând pași importanți pentru clarificarea situațiilor juridice și utilizarea eficientă a terenurilor disponibile.

Raul Băbțan: „Ordinea în patrimoniu e baza dezvoltării durabile”

„Toate aceste proiecte sunt inițiate cu scopul de a clarifica regimul juridic al unor imobile, de a pune în valoare terenuri neutilizate și de a crea premisele unor investiții viitoare. Administrația responsabilă înseamnă muncă zilnică, decizii transparente și pași concreți. Continuăm să construim un oraș modern, cu ordine în patrimoniu și direcție clară spre dezvoltare”, a declarat Raul Băbțan, viceprimarul municipiului Satu Mare.

Transparență și informare publică

Toate hotărârile adoptate în ședința Consiliului Local din 30 octombrie pot fi consultate integral pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Satu Mare: www.primariasm.ro.