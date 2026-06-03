













Pentru CSM Olimpia Satu Mare, cele două medalii reprezintă un nou motiv de satisfacție, însă calificarea ambelor sportive în lotul României pentru Campionatul Mondial constituie, fără îndoială, cea mai importantă realizare a competiției.









Karateka de la CSM Olimpia Satu Mare au avut o prestație excelentă la Campionatul Național WUKF, desfășurat la Ghimbav, județul Brașov, competiție care a reprezentat totodată și criteriu de selecție pentru Campionatul Mondial WUKF programat în luna iulie la Cluj-Napoca.Sportivii pregătiți de antrenorul Florin Mihali au confirmat încă o dată valoarea școlii sătmărene de karate, reușind să urce de două ori pe podium într-o competiție cu participare numeroasă și un nivel valoric ridicat.Cea mai importantă performanță a fost obținută de Daiana Vancsa (Butean), care a cucerit medalia de aur în proba de sanbon kumite individual, categoria seniori feminin -55 kg. Grație unei evoluții solide și convingătoare, sportiva și-a trecut în palmares un nou titlu național.La rândul său, Iris Pop a avut o prestație remarcabilă în concursul de kumite individual rezervat categoriei de 13 ani, obținând medalia de argint la categoria -55 kg.Rezultatele obținute la Ghimbav le-au adus ambelor sportive convocarea în lotul național al României pentru Campionatul Mondial WUKF. Astfel, cele două karateka de la CSM Olimpia vor avea șansa de a reprezenta România la competiția mondială găzduită în acest an de Cluj-Napoca.Pentru Iris Pop va fi prima participare la un campionat mondial, în timp ce Daiana Vancsa (Butean), multiplă campioană mondială, se pregătește pentru cea de-a șaptea prezență la cea mai importantă competiție a disciplinei.REZULTATE:Daiana Vancsa (Butean) – medalie de aur, sanbon kumite individual, seniori, -55 kg;Iris Pop – medalie de argint, kumite individual, categoria 13 ani, -55 kg.