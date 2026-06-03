Actualizarea devizelor pentru centrul medical și reabilitarea unei unități de învățământ din Sânmiclăuș s-au aflat printre principalele proiecte adoptate în cadrul ultimei ședințe

Consiliul Local Moftin s-a întrunit în ședință ordinară pentru analizarea și aprobarea mai multor proiecte de hotărâre care vizează dezvoltarea comunității locale. Pe ordinea de zi s-au aflat proiecte privind administrarea pășunilor comunale, investiții în domeniul sănătății și modernizarea infrastructurii educaționale.

Modificări privind închirierea pășunilor comunale

Primul proiect dezbătut și aprobat de consilierii locali a vizat modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20 din 1 aprilie 2026 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a unor suprafețe de pășuni aflate în proprietatea privată a Comunei Moftin.

Inițiativa a fost promovată de viceprimarul comunei, Gheorghe David, și urmărește adaptarea cadrului administrativ la necesitățile actuale privind gestionarea terenurilor destinate activităților agricole și zootehnice.

Noi etape pentru realizarea centrului medical din Moftin

Un alt punct important de pe ordinea de zi a fost aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare Centru medical de tratament și recuperare din comuna Moftin, județul Satu Mare”.

Proiectul, inițiat de primarul comunei, Gheorghe David, reprezintă una dintre cele mai importante investiții locale în domeniul sănătății, urmând să contribuie la îmbunătățirea serviciilor medicale oferite locuitorilor din comună și din zonele învecinate.

Investiții în educație la Sânmiclăuș

Consilierii locali au aprobat și devizul general actualizat pentru proiectul „Reabilitare și eficientizare energetică a clădirii școlii primare și grădiniței din localitatea Sânmiclăuș, comuna Moftin”.

Investiția urmărește modernizarea spațiilor destinate procesului educațional, creșterea eficienței energetice a clădirii și asigurarea unor condiții mai bune pentru elevi și cadrele didactice.

Dezvoltarea comunității rămâne o prioritate

Prin aprobarea acestor proiecte, administrația locală continuă demersurile pentru atragerea și implementarea investițiilor necesare dezvoltării comunei. Domenii precum sănătatea, educația și sprijinirea activităților agricole rămân prioritare pentru autoritățile locale, care urmăresc îmbunătățirea condițiilor de trai și a serviciilor oferite cetățenilor.

La finalul ședinței au fost discutate și alte probleme de interes local în cadrul punctului „Diverse”.