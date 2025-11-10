ADMINISTRATIV. Decizii importante pentru dezvoltarea comunei Moftin

Consiliul Local Moftin a adoptat o serie de hotărâri privind investiții, modernizarea serviciilor publice și actualizarea cadrului administrativ

Comuna Moftin a încheiat luna octombrie 2025 cu o ședință de consiliu local consistentă, în cadrul căreia au fost dezbătute și aprobate mai multe proiecte de hotărâre inițiate de primarul comunei. Deciziile adoptate au vizat atât organizarea internă a administrației locale, cât și investiții în infrastructură, servicii publice și bună gospodărire.

Noi structuri administrative și investiții în educație timpurie

Primul punct pe ordinea de zi a vizat aprobarea noii organigrame și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Prin această decizie, administrația locală a urmărit eficientizarea activității interne și adaptarea structurii instituționale la nevoile actuale ale comunității.

Un alt proiect important a fost predarea amplasamentului pentru construirea unei creșe mici în satul Moftinu Mic, la numărul 403, către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții (C.N.I.) S.A.. Obiectivul de investiții are ca scop extinderea accesului la educație timpurie și sprijinirea familiilor tinere din comună.

Gestionarea bugetului și administrarea patrimoniului local

Consiliul Local a aprobat, de asemenea, conturile de execuție bugetară pentru trimestrele II și III ale anului 2025, confirmând buna administrare a fondurilor publice și utilizarea responsabilă a resurselor locale.

Tot în cadrul ședinței, aleșii locali au votat modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 14/09.02.2024, privind inventarul bunurilor imobile aparținând domeniului privat al comunei. Actualizarea acestui inventar este esențială pentru o evidență corectă și transparentă a patrimoniului local.

Salubrizare modernă și dotări pentru infrastructură

Unul dintre cele mai ample proiecte discutate a fost cel privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al Comunei Moftin, împreună cu Caietul de sarcini și studiul de oportunitate pentru delegarea activităților de sortare și tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale. Hotărârea marchează un pas important spre modernizarea și eficientizarea sistemului local de gestionare a deșeurilor, în acord cu standardele de mediu actuale.

În plus, Consiliul Local a dat undă verde implementării proiectului „Achiziție buldoexcavator”, un demers menit să sprijine activitățile de întreținere și intervenție în infrastructura comunală.

Alte subiecte discutate

La rubrica „Diverse”, consilierii locali au abordat și alte teme de interes comunitar, legate de proiecte aflate în derulare și propuneri pentru perioada următoare.

Prin aceste hotărâri, administrația comunei Moftin și-a reafirmat angajamentul pentru o guvernare locală eficientă, transparentă și orientată spre dezvoltare durabilă, punând accent pe investiții, servicii publice de calitate și o mai bună gestionare a resurselor.