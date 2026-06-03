Proiectul realizat de Consiliul Județean Satu Mare va reuni într-un singur loc structurile de coordonare și va permite intervenții mai rapide și mai eficiente în gestionarea situațiilor de urgență

Județul Satu Mare se apropie de finalizarea uneia dintre cele mai importante investiții din domeniul managementului situațiilor de urgență. Centrul de Monitorizare, Coordonare Integrată și Suport în Situații de Urgență, proiect implementat de Consiliul Județean Satu Mare, a ajuns la un stadiu fizic de execuție de aproximativ 85%, lucrările avansând într-un ritm susținut.

Noua infrastructură va deveni un punct strategic pentru coordonarea intervențiilor la nivel județean, contribuind la creșterea capacității de reacție a instituțiilor implicate în gestionarea situațiilor de urgență.

Lucrările exterioare se apropie de final

Potrivit reprezentanților administrației județene, exteriorul clădirii este deja finalizat, urmând ca în perioada următoare să fie amenajate curtea și spațiile exterioare aferente obiectivului.

În paralel, constructorii continuă lucrările la interiorul clădirii, unde se amenajează zona administrativă. În această etapă sunt executate finisajele și sunt montate instalațiile electrice, termice și sanitare necesare funcționării centrului la standarde moderne.

Centrul de comandă va funcționa la subsolul clădirii

Unul dintre cele mai importante componente ale proiectului este centrul de comandă, amenajat la subsolul clădirii. Acesta va reprezenta nucleul operațional al întregului sistem, fiind locul din care vor fi coordonate intervențiile în cazul producerii unor situații de urgență majore.

Prin dotările moderne și infrastructura integrată, centrul va permite o comunicare rapidă între instituțiile responsabile și o gestionare eficientă a resurselor disponibile.

Garaj modern pentru autospecialele ISU

Proiectul include și realizarea unui garaj modern destinat autospecialelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență, construit conform standardelor actuale și adaptat nevoilor operative ale echipajelor de intervenție.

Această componentă va contribui la menținerea în condiții optime a tehnicii de intervenție și la reducerea timpilor de reacție în cazul solicitărilor de urgență.

Un pas important pentru siguranța județului

Prin implementarea acestui proiect, Consiliul Județean Satu Mare urmărește consolidarea capacității instituțiilor responsabile cu gestionarea situațiilor de urgență și crearea unui sistem integrat de coordonare la nivel județean.

Odată finalizat, Centrul de Monitorizare, Coordonare Integrată și Suport în Situații de Urgență va reuni într-un singur loc structurile de coordonare implicate în intervenții, oferind condiții moderne de lucru și contribuind la creșterea siguranței cetățenilor din județul Satu Mare.