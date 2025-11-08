Administratorul public Maskulik Csaba, prezent la prima Gală Teen Challenge Satu Mare

Administratorul public al municipiului Satu Mare, Maskulik Csaba, a participat astăzi la prima Gală de lansare Teen Challenge Satu Mare, un eveniment dedicat sprijinirii persoanelor aflate în lupta cu dependențele.

Teen Challenge este o organizație cunoscută pentru activitățile sale de prevenție și pentru programele de consiliere destinate tinerilor care se confruntă cu diverse forme de adicții. În cadrul evenimentului, a fost subliniată importanța implicării comunității și a autorităților locale în promovarea unui stil de viață sănătos și echilibrat.

„Felicit echipa Teen Challenge pentru implicarea constantă în activități de prevenție și pentru eforturile de a inspira tinerii să își aleagă un viitor liber, fără adicții. Vom sprijini în continuare programele care contribuie la combaterea dependențelor și la crearea unui mediu sigur pentru tinerii din comunitatea noastră”, a declarat Maskulik Csaba.

Evenimentul marchează un pas important în consolidarea parteneriatelor locale pentru susținerea inițiativelor dedicate sănătății și siguranței tinerilor.