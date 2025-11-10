AGLOMERAȚIE LA UPU. 470 de pacienți tratați la Urgențe Satu Mare în patru zile

Un număr semnificativ de cazuri urgente și critice au fost gestionate de echipa medicală a unității



În perioada 7 noiembrie, ora 07:00 – 10 noiembrie, ora 07:00, echipa medicală a Unității de Primire Urgențe Satu Mare a acordat îngrijiri pentru 470 de pacienți. Datele centralizate reflectă atât numărul pacienților cu urgențe reale, cât și cei care au necesitat tratamente de rutină sau au fost internați pentru evaluări suplimentare.

Cazuri critice și urgente

Din totalul pacienților, 124 au fost situații critice, iar 262 au reprezentat urgențe ce necesitau intervenție rapidă. Această categorie a implicat evaluări rapide și tratamente imediate pentru a preveni agravarea stării de sănătate a pacienților.

Cazuri non-urgente și internări

Echipa medicală a gestionat și 84 de cazuri non-urgente, oferind consultații și tratamente necesare pentru menținerea sănătății pacienților. Totodată, 114 pacienți au fost internați pentru investigații și tratamente suplimentare.

Transport medical de urgență

Dintre pacienți, 162 au fost aduși de Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) și echipajele SMURD, subliniind importanța colaborării între unitățile de urgență și serviciile de intervenție rapidă.

Aceste statistici arată încă o dată rolul esențial al Unității de Primire Urgențe Satu Mare în gestionarea situațiilor medicale complexe și în acordarea de îngrijiri eficiente pacienților din județ.