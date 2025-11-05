ANCHETĂ. Tăieri ilegale de pădure descoperite în județul Satu Mare

Procurorii și polițiștii au făcut opt percheziții și au emis trei mandate de aducere într-un dosar privind infracțiuni silvice

Operațiune de amploare în județul Satu Mare! Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Carei, împreună cu polițiștii din cadrul IPJ Satu Mare – Serviciul Ordine Publică, au desfășurat opt percheziții domiciliare și au pus în aplicare trei mandate de aducere, într-un dosar penal ce vizează tăieri ilegale de arbori din fondul forestier.

Lemn tăiat, transportat și vândut ilegal

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024–2025, o persoană ar fi organizat un sistem ilegal de exploatare a lemnului, fiind sprijinită de un pădurar, care ar fi facilitat accesul la arborii din fondul forestier.

Aceștia ar fi tăiat, transportat și vândut lemn fără respectarea normelor silvice, provenind din arbori care nu au fost inventariați și puși în valoare conform legii.

Prejudiciu de zeci de mii de lei

Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 23.000 de lei, însă surse judiciare susțin că valoarea totală a lemnului exploatat ar putea fi semnificativ mai mare, odată ce toate transporturile ilegale vor fi documentate.

Ancheta continuă

Procurorii și polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea întregii activități infracționale, precum și pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate.

Operațiunea de astăzi reprezintă încă un pas în lupta împotriva tăierilor ilegale de păduri, o problemă care afectează grav mediul și comunitățile locale din județ.