Parade, demonstrații de dresaj, concursuri de tracțiune și activități pentru întreaga familie vor avea loc în zona de evenimente din Medieșu Aurit

Comuna Medieșu Aurit se pregătește să găzduiască unul dintre cele mai atractive evenimente dedicate tradițiilor ecvestre din județul Satu Mare. În data de 20 iunie 2026, Primăria Comunei Medieșu Aurit, în parteneriat cu Asociația „Tărâmul Cailor”, invită publicul la o zi specială dedicată pasiunii pentru cai, tradițiilor locale și spectacolelor ecvestre.

Evenimentul promite să aducă împreună crescători de cai, iubitori ai sporturilor ecvestre și familii din întreaga regiune, într-o atmosferă de sărbătoare și respect pentru valorile rurale autentice.

Demonstrații spectaculoase și parade ecvestre

Programul manifestării cuprinde o serie de activități menite să pună în valoare frumusețea și noblețea cailor, dar și măiestria celor care îi pregătesc și îi îngrijesc.

Participanții vor putea urmări parade ecvestre, demonstrații de dresaj și îndemânare, probe de tracțiune, precum și prezentări de rase și echipamente specifice domeniului ecvestru.

Organizatorii își propun să ofere publicului o experiență autentică, care să evidențieze legătura strânsă dintre comunitățile rurale și creșterea cailor.

Activități pentru copii și momente artistice

Pe lângă demonstrațiile ecvestre, evenimentul va include activități dedicate copiilor și momente artistice menite să completeze atmosfera de sărbătoare.

Astfel, manifestarea se adresează tuturor categoriilor de vârstă, oferind oportunități de recreere atât pentru pasionații de cai, cât și pentru familiile care doresc să petreacă o zi în aer liber.

O tradiție care continuă să atragă publicul

Evenimentele ecvestre organizate în județul Satu Mare se bucură de un interes tot mai mare, contribuind la promovarea tradițiilor locale și la conservarea patrimoniului cultural rural.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să participe în 20 iunie 2026 la zona de evenimente din Medieșu Aurit, unde vor avea ocazia să descopere frumusețea lumii ecvestre și să se bucure de un program variat, dedicat întregii comunități.