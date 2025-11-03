ANGAJĂRI. Peste 145 de locuri muncă oferite prin AJOFM la Satu Mare

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare a raportat un număr de 147 de locuri de muncă vacante disponibile în județ, potrivit datelor transmise de angajatori. Oferta include posturi pentru diferite niveluri de calificare, de la persoane cu studii superioare și liceale, până la candidați cu studii gimnaziale, școală profesională sau fără studii, oferind astfel oportunități pentru o gamă largă de persoane interesate de angajare.

Dintre acestea, 12 locuri sunt destinate persoanelor cu studii superioare, în domenii precum arhitectură de clădiri, inginerie mecanică pentru utilaje tehnologice chimice, sudură, proiectare mecanică, marketing, subinginerie agronomică sau managementul aprovizionării. Pentru cei cu studii liceale și postliceale sunt disponibile 14 locuri, inclusiv pentru posturile de agent de securitate, agent de vânzări, barman, bucătar, casier, conducător auto pentru transport rutier de mărfuri, electrician exploatare rețele electrice, lucrător comercial, ospătar, stivuitorist sau tehnician devizier.

Persoanele cu studii gimnaziale pot accesa 48 de locuri de muncă, printre care se numără pozițiile de agent de securitate, ajutor bucătar, brutar, conducător auto pentru transport rutier de mărfuri, electrician întreținere și reparații, femeie de serviciu, lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale, lucrător de bucătărie, manipulant mărfuri, mecanic auto, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor, tapiter sau ucenic. Pentru cei cu școală generală incompletă sau fără studii sunt disponibile patru posturi, inclusiv confecționer, muncitor necalificat în industria confecțiilor, muncitor necalificat la demolarea clădirilor sau ucenic.

Cel mai mare număr de posturi, 69, se adresează persoanelor cu școală profesională, acoperind o varietate de domenii și specializări. Printre acestea se numără bucătar, electrician în construcții, confecționer articole textile, guvernantă, excavatorist pentru utilaje cu rotor de mare capacitate, femeie de serviciu, lucrător gestionar, lăcătuș în construcții metalice și navale, lăcătuș mecanic, menajeră, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor, operator la mașini-unelte cu comandă numerică, reglor mașini-unelte, strungar universal, sudor, tâmplar universal și tehnician pentru sisteme și instalații de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu.

Această ofertă complexă reflectă preocuparea AJOFM Satu Mare de a sprijini persoanele din județ să își găsească locuri de muncă corespunzătoare nivelului de calificare, oferind oportunități diverse, atât pentru specialiști cu studii superioare, cât și pentru persoane fără calificare formală. Cei interesați pot consulta detaliile fiecărui post disponibil și condițiile de angajare direct la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare sau pe site-ul oficial al instituției.