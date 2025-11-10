Aurul, carnea de porc și kendamele-s în top, după BLACK FRIDAY 2025

S-a mai dus, pe nerăsuflate, încă un Black Friday. Adevărul e că după ce au urlat ca lupii la ”Luna castorului”, românii s-au pus pe cumpărat chilipiruri… Ce dacă vinerea neagră a picat într-o vinere înainte de ziua de salariu… buni or fi și banii din viitor! Cardurile de cumpărături și băncile să trăiască…

Gata cu introducerea… hai să vedem cum a fost la eMAG ziua în care românul a înțeles, în sfârșit, că nu contează ce cumperi, important e să simți reducerea cum îți intră în suflet și îți golește cardul „în rate fără dobândă”, ca să nu te doară imediat, ci lent, în timp.

Cică 703.000 de români au cumpărat 3,5 milioane de produse: practic, fiecare a comandat în medie ceva în jur de cinci chestii, dar statistica nu spune că trei dintre ele sunt „brizbrizuri care par ieftine, dar de fapt adunate fac cât un tuk tuk ori trocarici că tot am scris de ele la bursă”.

S-au cumpărat 6,2 kg de aur, dacă tot e aurul tare și în sondaje, 49 de tone de carne de porc, să fie bine după postul Crăciunului, și 18.000 de kendame !!! Ce-or fi zis părinții… las că-i bine cu kendama că măcar nu stă pe telefon, copilu’!

Tinerii au comandat vitamine, cafea, gaming & experiențe, semn că generația Z încă nu știe exact ce vrea de la viață, dar sigur are boost de energie și un monitor bun să vadă cum fuge timpul.

Și totuși, partea cea mai frumoasă e aia cu ratele fără dobândă. Românul a ajuns la iluminarea financiară supremă: „mai ieftin decât zero nu există, deci practic eu sunt comerciantul, ei îmi dau banii”.

Black Friday 2025 confirmă ceea ce oricum știam: noi nu cumpărăm pentru că avem nevoie, noi cumpărăm ca să ne asigurăm că dacă e ceva la reducere, nu rămânem singurii proști care n-au luat măcar un gramde aur, ori o fleică de porc și, bineînțeles, kendame. Ce-ar fi fost oare dacă vinerea asta neagră venea după ziua albă de leafă!!!

PS. Mare mirare că n-a revenit moda cumpărării de drojdie sau hârtie igienică… Pentru cei care au uitat cum a stat treaba cu black out-ul din Pandemie… Că la ce vremuri căcăcioase trăim ne așteptam ca hârtia de budă să revină iar în top.