Aviația dă senzația! Caravana Forțelor Aeriene prezentă la Satu Mare și Carei cu noi programe educaționale pentru elevii claselor a XII-a

Personal militar activ din cadrul Forțelor Aeriene Române, alături de elevi şi studenți ai celor 2 instituții militare de formare, Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov și Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene din Boboc împreună cu personalul Centrului Militar Județean Satu Mare, au relatat elevilor aspecte relevante din cariera militară în aviație şi care sunt paşii pentru înscriere, recrutare, selecție şi admitere.

Elevii instituțiilor de învățământ militar, preponderent cu origine din județul Satu Mare, au împărtășit motivele alegerii profesiei militare și parcursul acestora, pașii realizați din momentul în care erau elevi în județul Satu Mare, până la etapa următoare, respectiv cadru militar din Forțele Aeriene Române către actualii elevi sătmăreni.

Personalul caravanei a interacționat activ cu cei peste 500 de elevi sătmăreni curioși și dornici de a afla cât mai multe despre profesia militară. În timpul interacțiunii, elevii au adresat întrebări legate de avantajele unei cariere militare, posibilitățile de specializare, salarii, misiuni internaționale și echilibrul între viața personală și cea profesională. Activitatea a beneficiat de prezența doamnei Inspector Școlar General, doamna CHIVULESCU Ruxandra Monica.

Evenimentul s-a încheiat cu un survol al unui elicopter militar IAR-330 Puma SOCAT cu scopul de a le prezenta elevilor sătmăreni prezenți la activitate, una din posibilele ocupații ale acestora, dacă vor dori pe viitor să opteze pentru cariera militară în cadrul Forțelor Aeriene.

Activitatea Caravanei Forțelor Aeriene a continuat în sala festivă a Liceului Teoretic Carei

Reprezentanții Centrului Militar Județean Satu Mare alături de personal militar activ din cadrul Forțelor Aeriene ale României și de elevi și studenți ai Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov și ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene Boboc – au participat la întâlnirea cu elevii din municipiul Carei.

Interacțiunea a fost una deosebit de activă, discuțiile cu elevii au vizat misiunea, activitățile și valorile acestei ramuri a Armatei României. Participanții au aflat detalii despre tehnica folosită în prezent, despre pregătirea necesară pentru a deveni pilot militar, dar și despre rolul important pe care Forțele Aeriene îl au în asigurarea securității naționale și în misiunile internaționale. Elevii de la institutele militare de învățământ au împărtășit propriile experiențe și motivele care i-au determinat să aleagă profesia militară.

Activitatea Caravanei Forțelor Aeriene nu a fost doar o prezentare, ci o invitație adresată tinerilor de a visa și de a-și urma pasiunile. Prin intermediul acestor întâlniri, urmărim să inspirăm noi generații de aviatori, ingineri și specialiști pentru Forțele Aeriene Române.