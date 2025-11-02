Bărbat cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului

La data de 30 octombrie a.c., în jurul orei 22.20, polițiștii din cadrul Secției de Poliției Rurală Valea Vinului, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier pe Drumul Județean 193E, din localitatea Bârsău de Sus, au oprit un autoturism, condus de un bărbat de 74 de ani, din județul Sibiu. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0.48 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.