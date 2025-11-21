BUCURIE. Caravana Coca-Cola aduce magia Crăciunului la Satu Mare. Vezi CÂND VINE!!!

Satu Mare se pregătește să îmbrace straiele magiei, pentru că anul acesta Caravana Coca-Cola oprește și în orașul nostru. Pe 13 decembrie, Târgul de Crăciun va deveni scena unui spectacol unic, încărcat de emoție și lumină, așa cum doar celebrul convoi roșu îl poate aduce.

De peste două decenii, camioanele Coca-Cola sunt simbolul neoficial al venirii sărbătorilor, iar anul acesta vor transforma Satu Mare într-un loc în care spiritul Crăciunului se simte la fiecare pas.

Camioanele roșii care aprind suflete

Legenda caravanei – camioanele roșii împodobite cu mii de lumini – ajunge în sfârșit și aici. Cu muzică, voie bună și decoruri desprinse parcă din filmele de iarnă, evenimentul promite o seară de neuitat pentru vizitatori.

Oaspeții vor avea parte de:

🎅 întâlnire cu Moș Crăciun în decorul oficial Coca-Cola;

🚛 celebrele camioane luminoase , devenite virale an de an;

📸 zone speciale pentru fotografii , perfecte de împărtășit cu cei dragi;

🎶 muzică, lumini și momente-surpriză ;

🎁 activități pentru copii și adulți, care aduc bucurie indiferent de vârstă.

Un Târg de Crăciun mai strălucitor ca niciodată

Deși Caravana cutreieră România în fiecare sezon, oprirea ei la Satu Mare este un moment cu totul special. Reacțiile din mediul online arată clar: comunitatea așteaptă cu nerăbdare acest spectacol al bucuriei. Târgul de Crăciun va primi astfel un plus de culoare, lumină și emoție, devenind un loc ideal pentru a crea amintiri de poveste.

Magia vine pe roți – iar tu ești invitat

Așadar, dacă iubești sărbătorile, luminițele, mirosul de vin fiert și momentele care încălzesc sufletul, 13 decembrie este ziua în care trebuie să fii în centrul orașului.

Pregătește-ți mănușile, zâmbetul și telefonul pentru poze memorabile.

Pentru că magia Crăciunului vine anul acesta la Satu Mare… pe patru roți roșii și strălucitoare.