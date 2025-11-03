Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare aduce un omagiu profesorului Ioan Boț

Vineri, 7 noiembrie 2025, de la ora 13:00, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare va avea loc un eveniment special dedicat memoriei profesorului și fostului director Ioan Boț, un dascăl de excepție care a marcat istoria și spiritul instituției.

Cu acest prilej, conducerea colegiului va inaugura o sală emblematică, renovată prin contribuția generațiilor de absolvenți eminescieni – un gest simbolic de recunoștință față de tradiția și valorile școlii.

„Dorim să-i invităm cu drag și prețuire pe toți absolvenții eminescieni să participe la acest moment de suflet. Le mulțumim tuturor pentru sprijinul și implicarea lor constantă în viața colegiului”, a transmis prof. Natalia Bolos, directorul Colegiului Național „Mihai Eminescu” Satu Mare.