COMEMORARE TEODOR CURPAȘ 8 November 2025 COMEMORARE PIOASĂ ADUCERE AMINTE PENTRU CEL PLECAT ÎN ETERNITATE ÎN URMĂ CU 5 ANI, DRAGUL NOSTRU TEODOR CURPAȘ (DOREL), SOȚ, TATĂ, BUNIC ȘI STRĂBUNIC IUBIT. DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN PACEA SA! FIE-I ȚĂRÂNA UȘOARĂ! FAMILIA DIN CANADA FacebookTwitterPinterestWhatsApp ȘTIRI RECENT ADĂUGATE In memoriam Teodor Curpaș – cinci ani fără un om care a iubit Sătmarul cu toată inima FOTO. Social Democrații sătmăreni prezenți la Congresul Extraordinar al PSD – „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună!” Acțiune desfășurată de polițiștii rutieri împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român CONGRES. Sorin Grindeanu, ales președinte PSD! Sătmăreanul Gheorghe Cârciu ales vicepreședintele PSD, pentru Identitate Națională & Diasporă Modificare de traseu pentru linia 2/17 în weekend OLX lansează al doilea târg digital de piese auto, agro și accesorii din România In memoriam Teodor Curpaș – cinci ani fără un om care a iubit Sătmarul cu toată inima FOTO. Social Democrații sătmăreni prezenți la Congresul Extraordinar al PSD – „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună!” Acțiune desfășurată de polițiștii rutieri împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român CONGRES. Sorin Grindeanu, ales președinte PSD! Sătmăreanul Gheorghe Cârciu ales vicepreședintele PSD, pentru Identitate Națională & Diasporă Modificare de traseu pentru linia 2/17 în weekend