More

    COMEMORARE TEODOR CURPAȘ

    COMEMORARE

    PIOASĂ ADUCERE AMINTE PENTRU CEL PLECAT ÎN ETERNITATE ÎN URMĂ CU 5 ANI, DRAGUL NOSTRU TEODOR CURPAȘ (DOREL), SOȚ, TATĂ, BUNIC ȘI STRĂBUNIC IUBIT.

    DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN PACEA SA!

    FIE-I ȚĂRÂNA UȘOARĂ!

    FAMILIA DIN CANADA

    ȘTIRI RECENT ADĂUGATE

    © Gazeta de Nord-Vest. Toate drepturile rezervate.
    Creat de Ottoweb