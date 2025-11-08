COMEMORARE TEODOR CURPAȘ

COMEMORARE

PIOASĂ ADUCERE AMINTE PENTRU CEL PLECAT ÎN ETERNITATE ÎN URMĂ CU 5 ANI, DRAGUL NOSTRU TEODOR CURPAȘ (DOREL), SOȚ, TATĂ, BUNIC ȘI STRĂBUNIC IUBIT.

DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN PACEA SA!

FIE-I ȚĂRÂNA UȘOARĂ!

FAMILIA DIN CANADA