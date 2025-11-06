Conferința județeană „Arta de a fi dascăl”

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare organizează, marți, 11 noiembrie 2025, începând cu ora 14:00, în Sala mare a Instituției Prefectului Județului Satu Mare, prima ediție a Conferinței județene „Arta de a fi dascăl”.

Evenimentul este dedicat profesorilor metodiști, directorilor unităților de învățământ și tuturor cadrelor didactice interesate de dezvoltarea profesională și perfecționarea continuă.

Conferința face parte din proiectul educațional „Dascălul creativ, dascălul modern”, inițiat de inspectorii școlari pentru dezvoltarea resursei umane, prof. Alina Chiș și prof. Florentina Timoc.

Programul conferinței include intervenții susținute de personalități sătmărene reprezentative din domeniul educației și culturii, precum și de invitatul special, prof. dr. Florian Colceag, expert internațional în educație, recunoscut pentru contribuțiile sale la formarea elevilor capabili de performanță înaltă.

Prin organizarea acestui eveniment, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare își propune să promoveze excelența, creativitatea și inovația în educație, oferind cadrelor didactice un spațiu de reflecție și schimb de bune practici pedagogice.