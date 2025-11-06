COOPERARE Satu Mare, în prima linie a apărării împotriva pandemiilor

Consiliul Județean lansează proiectul internațional PROTECT, alături de parteneri din Ucraina, Ungaria și Slovacia

Pandemiile și bolile infecțioase nu țin cont de granițe, iar județul Satu Mare se aliniază eforturilor europene pentru a consolida capacitatea de reacție și protecție a sănătății publice.

La Satu Mare a fost lansat proiectul „Pandemic Response and Operational Tactics for Enhanced Containment and Tracking” (PROTECT) – o inițiativă transfrontalieră prin care Consiliul Județean Satu Mare, în parteneriat cu instituții din Ucraina, Ungaria și Slovacia, își propune dezvoltarea unui sistem comun de prevenire, monitorizare și intervenție rapidă în cazul amenințărilor epidemiologice, în special a bolilor care se transmit de la animale la oameni.

Laboratoare moderne pentru un răspuns rapid

Un element central al proiectului îl constituie modernizarea laboratoarelor de diagnostic din județul Satu Mare și din regiunea ucraineană Zakarpattia.

Laboratorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, împreună cu Laboratorul Regional de Stat Zakarpattia, vor fi dotate cu echipamente inovative de ultimă generație, menite să permită identificarea rapidă a rabiei și a altor virusuri zoonotice.

„Viteza de reacție este esențială în cazul pandemiilor pentru a limita impactul acestora. Prin acest proiect, Satu Mare va fi printre primele județe din țară dotate cu tehnologii moderne pentru depistarea rabiei și a altor boli infecțioase, iar cooperarea transfrontalieră va permite detectarea rapidă și controlul bolilor care traversează granițele”, a declarat Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare.

Colaborare transfrontalieră și finanțare europeană

Proiectul PROTECT are o valoare totală de 1.278.099,90 euro, din care 1.150.289,91 euro reprezintă contribuția Uniunii Europene, iar 127.809,99 euro este contribuția proprie a partenerilor.

Implementarea proiectului va continua până la 31 iulie 2027, perioadă în care partenerii vor lucra la consolidarea rețelei de diagnostic transfrontaliere, formarea personalului specializat și implementarea unui sistem comun de monitorizare a bolilor zoonotice.

Satu Mare confirmă, astfel, statutul de punct strategic în cooperarea sanitar-veterinară europeană, demonstrând că prevenția și reacția rapidă sunt cheia unei protecții eficiente a sănătății publice, dincolo de orice graniță.