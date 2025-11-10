Curs gratuit cu demonstrații live Stalco – doar la Academia Lebăda!

Academia Lebăda continuă tradiția de a oferi clienților fideli experiențe educative și practice de top. Pe 13 noiembrie, de la ora 16:00, la sediul Lebăda, te invităm la un curs gratuit cu demonstrații live dedicate uneltelor și accesoriilor Stalco – un brand polonez recunoscut pentru calitatea și fiabilitatea sa în domeniul sculelor profesionale.

Ce vei vedea în cadrul demonstrațiilor:

🔹 Teste și aplicații practice cu burghie pentru metal, sticlă, ceramică și beton

🔹 Demonstrații cu discuri de tăiere și polizare pentru flex

🔹 Prezentare și testare a mașinilor de găurit și polizoarelor unghiulare cu acumulator

🔹 Expoziție de echipamente de protecție, haine și pantofi de șantier Stalco

Totul într-un cadru interactiv, în care poți pune întrebări, testa produsele și discuta direct cu specialiștii noștri.

Despre Stalco

Fondată în Polonia, Stalco este una dintre cele mai respectate mărci europene de scule și accesorii pentru construcții, industrie și bricolaj. Compania se remarcă prin:

•Standardele stricte de calitate, testarea riguroasă a produselor în condiții reale de șantier

•Inovația constantă, prin dezvoltarea gamei Stalco Perfect și Stalco System

•Raportul excelent calitate-preț, care o face alegerea preferată a profesioniștilor din peste 20 de țări

Produsele Stalco combină rezistența, precizia și ergonomia, oferind performanță de durată în cele mai exigente condiții de lucru.

Participă și tu!

Evenimentul este gratuit, dar locurile sunt limitate și se ocupă rapid.

Înscrierile se pot face direct la magazinul Lebăda sau online, completând formularul de participare disponibil pe site-ul nostru.

📍 Locație: Sediul Lebăda

📅 Data: 13 noiembrie 2025

🕓 Ora: 16:00

Vino să descoperi performanța Stalco și să înveți cum poți obține cele mai bune rezultate pe șantier – doar la Academia Lebăda!