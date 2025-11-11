DEZVOLTARE. Economia județului Satu Mare intră într-o nouă etapă – dialog, cooperare și acțiune

Administrația județeană, mediul de afaceri și mediul universitar își unesc forțele în cadrul noului Consiliu Economic Consultativ

Marți, 11 noiembrie 2025, la sediul Consiliului Județean Satu Mare, a fost semnat Acordul de Cooperare între administrația județeană, mediul de afaceri și mediul educațional, având ca scop susținerea strategiei de dezvoltare economică a județului.

Prin acest parteneriat, părțile semnatare înființează un grup de lucru comun, denumit „Consiliul Economic Consultativ al Județului Satu Mare”, menit să creeze un cadru permanent de dialog și colaborare pentru progresul economic local.

Dialog și parteneriat pentru o economie locală puternică

Scopul acordului este clar și ambițios: dialog, colaborare și rezultate concrete pentru economia județului, prin atragerea de investiții, fonduri nerambursabile, dar și prin sprijinirea antreprenoriatului și a inițiativelor educaționale.



Noua structură consultativă va facilita schimbul de idei și experiențe între administrația publică, mediul de afaceri și universități, în vederea alinierii obiectivelor economice cu nevoile reale ale comunității.

Semnatarii Acordului de Cooperare

Documentul a fost semnat de următoarele instituții și organizații partenere:

Consiliul Județean Satu Mare

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare

Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Satu Mare

Asociația Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord-Vest

Asociația Camera Meșteșugarilor din Satu Mare

Uniunea Națională a Patronatului Român

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca – Extensia Satu Mare

Asociația Economiștilor Maghiari din România

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad – Filiala Satu Mare

Patronatul Național Român – Filiala Satu Mare

Primele direcții de lucru: de la strategie la acțiune

În cadrul primei întâlniri, participanții au stabilit primele direcții de lucru și au subliniat importanța unei colaborări eficiente și pragmatice, care să se traducă în rezultate concrete și nu doar în dezbateri teoretice.

„Cooperarea este cheia progresului”