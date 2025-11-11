DEZVOLTARE. Economia județului Satu Mare intră într-o nouă etapă – dialog, cooperare și acțiune

Administrația județeană, mediul de afaceri și mediul universitar își unesc forțele în cadrul noului Consiliu Economic Consultativ
Marți, 11 noiembrie 2025, la sediul Consiliului Județean Satu Mare, a fost semnat Acordul de Cooperare între administrația județeană, mediul de afaceri și mediul educațional, având ca scop susținerea strategiei de dezvoltare economică a județului.
Prin acest parteneriat, părțile semnatare înființează un grup de lucru comun, denumit „Consiliul Economic Consultativ al Județului Satu Mare”, menit să creeze un cadru permanent de dialog și colaborare pentru progresul economic local.
Dialog și parteneriat pentru o economie locală puternică
Scopul acordului este clar și ambițios: dialog, colaborare și rezultate concrete pentru economia județului, prin atragerea de investiții, fonduri nerambursabile, dar și prin sprijinirea antreprenoriatului și a inițiativelor educaționale.
Noua structură consultativă va facilita schimbul de idei și experiențe între administrația publică, mediul de afaceri și universități, în vederea alinierii obiectivelor economice cu nevoile reale ale comunității.
Semnatarii Acordului de Cooperare
Documentul a fost semnat de următoarele instituții și organizații partenere:
-
Consiliul Județean Satu Mare
-
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare
-
Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Satu Mare
-
Asociația Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord-Vest
-
Asociația Camera Meșteșugarilor din Satu Mare
-
Uniunea Națională a Patronatului Român
-
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca – Extensia Satu Mare
-
Asociația Economiștilor Maghiari din România
-
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad – Filiala Satu Mare
-
Patronatul Național Român – Filiala Satu Mare
Primele direcții de lucru: de la strategie la acțiune
În cadrul primei întâlniri, participanții au stabilit primele direcții de lucru și au subliniat importanța unei colaborări eficiente și pragmatice, care să se traducă în rezultate concrete și nu doar în dezbateri teoretice.
„Cooperarea este cheia progresului”
„Economia locală are nevoie de o viziune comună și de un dialog constant între administrație, mediul de afaceri și mediul universitar. Prin acest Consiliu Economic Consultativ, ne dorim să transformăm ideile în acțiuni concrete și să punem bazele unei creșteri economice reale pentru Satu Mare. Cooperarea este cheia prin care putem progresa împreună”, a declarat Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare.