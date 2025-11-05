DEZVOLTARE Strategia de modernizare a comunei Berveni, discutată la Prefectura Satu Mare

Prefectul Altfatter Tamás și primarul Azurac Cristian au analizat direcțiile prioritare de investiții și soluțiile pentru atragerea investitorilor

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a avut marți, la cabinet, o întâlnire de lucru cu primarul comunei Berveni, Azurac Cristian, la care a participat și secretarul general al Instituției Prefectului, Cosmin Dorle. Discuțiile au vizat strategia de dezvoltare locală, proiectele de investiții aflate în derulare și perspectivele de dezvoltare economică sustenabilă a comunei.

Proiecte de peste 37 de milioane de lei pentru infrastructura locală

Primarul comunei Berveni a prezentat principalele proiecte de investiții aflate în derulare, menite să îmbunătățească infrastructura și serviciile publice:

reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă ;

realizarea rețelei de canalizare și a stației de epurare ;

modernizarea drumului comunal DC48.

Valoarea totală a acestor investiții se ridică la 37.000.000 de lei, iar autoritățile locale urmăresc atragerea de fonduri guvernamentale și europene pentru finalizarea lucrărilor în termenul stabilit.

Priorități: infrastructură, servicii publice, investiții private

Pe lângă proiectele aflate în implementare, discuțiile s-au concentrat asupra diversificării surselor de venit la bugetul local și identificării de soluții pentru atragerea investitorilor în domenii non-agrare.

Prefectul Altfatter Tamás a subliniat importanța unei abordări proactive și a parteneriatului între administrațiile locale și instituțiile județene:

„Am avut astăzi o întâlnire de lucru la cabinet, în cadrul angajamentului nostru față de dezvoltarea echilibrată și sustenabilă a fiecărei comunități din județ. Instituția Prefectului este un partener de încredere al fiecărui primar și al fiecărei administrații locale. Am discutat direcțiile prioritare de acțiune, privind infrastructura vitală, să ne asigurăm că proiectele esențiale – de la drumuri modernizate, la rețele de apă și canalizare – progresează rapid și eficient. De asemenea, trebuie să facem un efort comun pentru a diversifica sursele de venit ale comunelor și orașelor și pentru a deveni mai atractivi pentru investitorii care creează locuri de muncă. Prin colaborare deschisă și printr-o abordare proactivă, suntem determinați să sprijinim administrațiile locale să valorifice la maximum potențialul de dezvoltare, asigurând un viitor mai prosper pentru toți locuitorii județului nostru.”

Berveni – un exemplu de colaborare între administrația locală și cea județeană

Întâlnirea dintre reprezentanții Instituției Prefectului și conducerea comunei Berveni se înscrie într-o serie de consultări periodice menite să sprijine dezvoltarea echilibrată a comunităților rurale. Prin identificarea nevoilor specifice și valorificarea oportunităților de finanțare, administrația locală din Berveni își propune să devină un model de bună practică în dezvoltarea infrastructurii și atragerea investițiilor.