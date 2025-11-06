More

    DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – Sucursala Satu Mare anunţă întreruperea alimentării cu energie electrică

    Informaţii actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica Suport/Întreruperi energie electrică.
    Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcţionări a instalaţiilor.
    Relații suplimentare la telefon 0261 929 sau Telverde 0800 400 929.

