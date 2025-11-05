DOLIU NAȚIONAL. Marele Emeric Ienei a murit. Gentlemanul fotbalului românesc a fost antrenor al Olimpiei Satu Mare

Emeric Jenei, adevăratul lord al fotbalului românesc, a încetat din viață la vârsta de 88 de ani, în locuința sa din Oradea. Potrivit apropiaților, cauza decesului a fost o comoție cerebrală. Vestea a fost confirmată de fostul său prieten și coleg Alexandru Boc, pentru Gazeta Sporturilor.

Figura emblematică a fotbalului românesc și european, Emeric Jenei rămâne în istorie ca singurul antrenor care a adus un trofeu european în România, conducând Steaua București spre câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986, la Sevilla, după o finală legendară cu FC Barcelona. A fost, de asemenea, selecționer al naționalei României, alături de care a participat la Campionatul Mondial din Italia 1990 și la EURO 2000.

Un destin legat de fotbal și eleganță

Emeric Ienei a fost un model de eleganță, inteligență și modestie, atât pe teren, cât și în afara lui. A fost jucător, internațional, antrenor de club și selecționer, dedicându-și întreaga viață fotbalului.

De numele său se leagă cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc, fiind singurul antrenor care a adus un trofeu european în România.

7 mai 1986 – Noaptea magică de la Sevilla

În seara de 7 mai 1986, pe stadionul „Ramon Sanchez Pizjuan” din Sevilla, Steaua București reușea imposibilul: învingea Barcelona, chiar în Spania, și câștiga Cupa Campionilor Europeni.

Sub conducerea lui Emeric Ienei, echipa roș-albastră a obținut un 0–0 după 120 de minute, iar la penalty-uri s-a impus cu 2–0, prin reușitele lui Marius Lăcătuș și Gabi Balint.

Atunci, Helmut Duckadam a intrat în legendă, apărând patru penalty-uri consecutive – o performanță unică în istoria competiției.

Selecționerul care a condus România la Mondial și la Euro

Ca antrenor al echipei naționale, Emeric Ienei a calificat România la Campionatul Mondial din Italia 1990 și, mai târziu, la EURO 2000. În ambele turnee, „tricolorii” au trecut de faza grupelor, o performanță notabilă pentru fotbalul românesc al acelor ani.

De-a lungul carierei, Ienei a fost un formator de caractere și campioni, pregătind generații de jucători legendari: Hagi, Lăcătuș, Boloni, Gică Popescu, Dan Petrescu, Chivu, Mutu și mulți alții.

„Vă dați seama ce șansă am avut? Tot ce a avut mai bun fotbalul românesc în ultima jumătate de secol a trecut prin mâna mea!”, spunea el într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor.

Jenei, la o frumoasă vârstă – antrenor al Olimpiei Satu Mare

Puțini își mai amintesc astăzi că, înainte de a cuceri Europa, Emeric Jenei a pregătit și clubul fanion al Sătmarului – Olimpia Satu Mare.

Era prin toamna anului 1980, într-un moment dificil pentru echipă: proaspăt retrogradată din Divizia A, Olimpia își dorea cu orice preț revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc. În acel context, conducerea clubului l-a instalat pe banca tehnică pe tânărul și promițătorul antrenor Emeric Jenei, care avea deja două titluri de campion cu Steaua.

Jenei a preluat echipa de pe locul 6 și a reușit să o readucă în lupta pentru promovare. Cu fotbaliști precum Keizer, Pinter, Hațieganu, Mihuț sau State, Olimpia s-a luptat până în ultima parte a campionatului cu UTA Arad – „Bătrâna Doamnă” a fotbalului românesc. În meciul direct, arădenii s-au impus, iar sătmărenii au încheiat sezonul pe locul al doilea, sub formația fondată de Baronul Neuman.

Deși scurt, mandatul său la Satu Mare a lăsat o amprentă puternică.

Orașul de pe Someș i-a devenit pentru câteva luni a doua casă, iar legătura afectivă cu județul era întărită și de soția sa, Ilona Gyulai, multiplă campioană mondială la scrimă, originară din Satu Mare – așa cum reamintea cronicarul Ștefan Vida în interviul realizat la sosirea antrenorului în oraș.

De la Olimpia, la gloria eternă

Peste doar trei ani, în 1983, Emeric Jenei revenea la Steaua București, echipă cu care avea să atingă vârful absolut al fotbalului intercluburi, cucerind Cupa Campionilor Europeni în 1986.

Cei care l-au cunoscut, fie ca jucători, fie ca suporteri, vorbesc despre o conduită ireproșabilă, o eleganță rară și o atitudine de adevărat gentleman, atât în raport cu presa, cât și cu adversarii.

O viață dedicată fotbalului

Până în ultimele luni ale vieții, Jenei a rămas un simbol al decenței, modestiei și respectului pentru sport. În septembrie 2023, a asistat la un meci al FCSB la Oradea, fiind aplaudat de mii de oameni.

A fost ultima lui apariție publică. De atunci, sănătatea i s-a deteriorat vizibil, mai ales după pierderea soției sale, în 2021.

Emeric Jenei a fost, este și va rămâne Lordul fotbalului românesc — un titlu binemeritat nu prin vorbe mari, ci prin faptele și noblețea unui om care a iubit fotbalul mai mult decât pe sine.

🕯️ Respect și recunoștință eternă, Emeric Jenei. Mulțumim pentru tot ce ai oferit fotbalului românesc și pentru amintirile lăsate Sătmarului.