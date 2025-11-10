Două cărți rare lansate la Satu Mare: ELOGII – IMNELE VIEȚII și FERICIREA ALTFEL

ASOCIAȚIA CU VOI ȘI PENTRU VOI, organizează în data de 18 noiembrie 2025, ora 17:00, la Casa Meșteșugarilor din Satu Mare, o prelegere memorabilă intitulată FERICIREA ALTFEL, susținută de scriitorul apologet Cornel Constantin Ciomâzgă.

Cu acest prilej vor fi prezentate și cele mai noi apariții editoriale ale Domnului Profesor Ciomâzgă, două cărți rare: ELOGII – IMNELE VIEȚII și FERICIREA ALTFEL.

Tema conferinței este una cu adevărat specială, inedită și de mare interes pentru toată lumea: FERICIREA.

Este bine cunoscut modul de prezentare a tuturor subiectelor pe care le propune și le prezintă Domnul Profesor Ciomâzgă: rigoare, inedit, spectacular.

Și de data aceasta conferința va fi pe o logică argumentativă riguroasă determinată de un curaj intelectual nemaivăzut.

Vor fi puse în lumină chestiuni care îți vor schimba nu doar înțelegerea a ceea ce-ai crezut despre FERICIRE, dar mai ales felul în care credeai că știi s-o cauți.

Cele două cărți și prelegerea nu sunt despre dezvoltare personală, ci despre o revoluție personală!

Și tot ca un element de noutate este și faptul că scriitorul a ales, pentru prima dată în ultimii 20 de ani de carieră, să-și lanseze oficial cărțile în Satu Mare, iar nu în București, așa cum s-a întâmplat cu toate celelalte cărți ale domniei sale.

Adăugăm aici o scurtă declarație a autorului prelegerii FERICIREA ALTFEL și al celor două cărți speciale:

„Aceste cărți, ca și altele din opera mea, au fost scrise în locuri depărtate, de retragere, sub răsuflarea rugăciunii.

Acum ele se apropie de inimile celor care vor auzi chemarea lor.

FERICIREA ALTFEL nu vorbește despre fericirea pe care o vânează lumea, ci despre aceea pe care sufletul a uitat-o.

Este o carte răscolitoare și de vindecare. O carte care arată omului că fericirea nu este un premiu, ci o stare mult așteptată.

Cealaltă carte, ELOGII – IMNELE VIEȚII este o culegere de cântări și de rugăciuni scrise în duh vechi, dar cu glas nou, pentru omul zbuciumat de astăzi.

FERICIREA ALTFEL și

IMNELE VIETII –

două cărți,

două răspunsuri,

două mari semne ale timpului.”

Curând, aceste cărți, neînchipuit de frumoase, vor ajunge în mâinile celor ce le-au așteptat.

Curând, ele vor fi acolo unde le este locul: în librării, pe mese, în case, în suflete.

Două cărți care vorbesc despre ceea ce oamenii au pierdut, dar n-au încetat să caute: fericirea și rugăciunea.

Două cărți sub semnătura singurului scriitor apologet contemporan din România – Cornel Constantin Ciomâzgă.

Organizatorul acestui important eveniment este ASOCIAȚIA CU VOI ȘI PENTRU VOI. Parteneri: Nord Vest TV, Gazeta de Nord-Vest, Editura Cartea Actuală 3C și Asociația Neamul Strămoșesc.

Evenimentul va avea loc Marți – 18 noiembrie 2025 – ora 17:00, la CASA MEȘTEȘUGARILOR, str. Ștefan Cel Mare nr.18, Satu Mare.

INTRAREA

VA FI LIBERĂ !