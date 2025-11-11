EDUCAȚIE „Arta de a fi dascăl” – prima conferință județeană dedicată profesorilor din Satu Mare

Eveniment de anvergură care a reunit dascăli, inspectori, reprezentanți ai administrației și invitați de prestigiu din domeniul educației

La Satu Mare a avut loc prima ediție a Conferinței Județene „Arta de a fi dascăl”, o manifestare dedicată profesorilor metodiști, directorilor de unități de învățământ și cadrelor didactice care aspiră la perfecționare și dezvoltare profesională continuă. Evenimentul, găzduit de Instituția Prefectului Județul Satu Mare și organizat de Inspectoratul Școlar Județean, a adus împreună reprezentanți ai administrației publice, ai mediului educațional și cultural, într-un dialog constructiv despre misiunea profesorului în societatea contemporană.

Administrația județeană: Educația, o investiție în viitor

La conferință a participat conducerea Consiliului Județean Satu Mare, alături de președintele Pataki Csaba, care a felicitat cadrele didactice pentru devotamentul și pasiunea lor, subliniind că „a fi dascăl înseamnă, în esență, a face o artă din formarea oamenilor”.

De asemenea, prefectul Altfatter Tamás, împreună cu subprefecții Ioan Tibil și Romeo Pop, au fost prezenți la deschiderea conferinței, reafirmând sprijinul administrației pentru sistemul educațional.

În mesajul său, prefectul Altfatter Tamás a subliniat rolul strategic al educației în dezvoltarea regională:

„Educația nu este o cheltuială discreționară, ci o investiție obligatorie în capitalul uman al regiunii.

Rolul nostru, al administrației, este de a sprijini actul didactic, nu de a-l controla. Performanța unui sistem este direct dependentă de calitatea oamenilor care îl susțin.”

Dialog, inspirație și performanță

Programul conferinței a inclus prezentări și intervenții susținute de personalități marcante din educație și cultură, oferind participanților ocazia de a împărtăși experiențe, idei și bune practici.

Un moment deosebit l-a constituit prezența prof. dr. Florian Colceag, expert internațional în educație, recunoscut pentru contribuțiile sale la formarea elevilor capabili de performanță, care a vorbit despre nevoia unei educații centrate pe potențialul uman și pe inovație.

Dascălul – creator de viitor

Evenimentul s-a desfășurat sub egida proiectului educațional „Dascălul creativ, dascălul eficient”, inițiat de inspectorii școlari prof. Alina Chiș și prof. Florentina Timoc, un demers menit să stimuleze dezvoltarea resursei umane și a competențelor pedagogice moderne.

Conferința „Arta de a fi dascăl” s-a dovedit a fi mai mult decât o întâlnire profesională – un manifest pentru respectul față de educație, pasiune și vocație, calități fără de care nicio societate nu poate progresa.