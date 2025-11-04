EDUCAȚIE: Cerere de lideri: start pentru concursul național „Lider European” – ediția 2025

Reprezentanța Comisiei Europene în România, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, dă startul unei noi ediții a competiției „Lider European”, un proiect care încurajează elevii de liceu să devină voci active în comunitățile lor și să înțeleagă mai profund valorile Uniunii Europene. Ajuns la cea de-a cincisprezecea ediție, concursul „Lider European” se adresează elevilor din clasele IX–XII și îmbină leadershipul, oratoria, lucrul în echipă și gândirea civică într-o experiență educațională unică la nivel național.

Ce este „Lider European”

Concursul urmărește dezvoltarea abilităților de comunicare, leadership și cooperare ale tinerilor, provocându-i să identifice problemele și oportunitățile din propriile comunități și să propună proiecte concrete de îmbunătățire în domenii precum educație, social, cultural, economic sau de mediu.Pe lângă competiția propriu-zisă, participanții beneficiază de sesiuni de formare și informare privind valorile europene, implicarea civică și proiectele finanțate de Uniunea Europeană.

Calendarul competiției „Lider European” 2025

-10–17 noiembrie – Înregistrarea la întâlnirea online de pregătire.

Profesorii și elevii interesați se pot înscrie pentru sesiunea online de informare, prin platforma oficială .

-18 noiembrie – Întâlnirea online de informare și pregătire

Între orele 10:00–12:00, participanții vor primi toate detaliile despre concurs, regulamente și exemple de bune practici.

-18–30 noiembrie – Înscrierea echipelor și transmiterea proiectelor

Echipele formate din patru elevi și un profesor coordonator își pot trimite proiectele pentru evaluare până la 30 noiembrie 2025, conform regulamentului disponibil pe site.-2–11 decembrie – Evaluarea proiectelor

-12 decembrie – Anunțarea finaliștilor

-18 decembrie – Marea finală și festivitatea de premiere, organizată la Casa Europa, sediul Reprezentanței Comisiei Europene din București.

Cum poți deveni un lider european

Participarea este deschisă tuturor elevilor de liceu din România, pasionați de implicare civică, leadership și proiecte comunitare. Pentru înscriere, aceștia trebuie să formeze o echipă de patru membri și să fie coordonați de un profesor mentor.

Concursul oferă o platformă pentru tinerii care doresc să își exprime ideile, să propună soluții reale pentru provocările comunității lor și să învețe cum pot transforma inițiativa în acțiune.

Ediția 2024 – inspirație pentru noii participanți

Ediția anterioară a adus pe podium echipe din Focșani, Iași și Cluj-Napoca, cu proiecte inovatoare în educație și incluziune socială.

-Locul I – Echipa „Euroxcellence”, Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani

-Locul II – Echipa „Conexiuni Silențioase”, Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iași

-Locul III – Echipa „Start-Up-Edu”, Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-Napoca

Au fost acordate și cinci mențiuni speciale, pentru echipe din București, Iași, Buzău și Bârlad, care au impresionat prin creativitate și implicare.

Prin proiectul „Lider European”, Reprezentanța Comisiei Europene în România cultivă o nouă generație de tineri activi, curajoși și conștienți de rolul lor în viitorul continentului.

Pentru mai multe informații și actualizări, urmăriți pagina oficială de Facebook: Spatiul Public Europea