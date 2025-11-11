FOTO. ACCIDENT în ȚARA OAȘULUI. Mașină răsturnată în șanț

Marți dimineață, 11 noiembrie a.c., în jurul orei 07.20, dispeceratul ISU Satu Mare a fost anunțat despre producerea unui accident rutier la ieșirea din localitatea Vama, spre Orașu Nou. Conform apelului, un autoturism era răsturnat pe marginea părții carosabile.

La fața locului s-au deplasat un echipaj de stingere, echipajul de descarcerare și echipajul de prim ajutor din cadrul Secției de Pompieri Negrești-Oaș.

La sosirea forțelor de intervenție, s-a constatat că în autoturism se afla o singură persoană, un bărbat de aproximativ 55 ani, care s-a autoevacuat înainte de sosirea echipajelor.

Nu au fost alte persoane încarcerate, iar conducătorul auto a refuzat transportul la spital.

Echipajele de intervenție au procedat la deconectarea bornelor bateriei autoturismului și aplicarea măsurilor PSI.