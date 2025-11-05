FOTO. INTERVENȚIE Autoturism cuprins de flăcări pe o stradă din Satu Mare

Pompierii au acționat rapid pentru a împiedica extinderea incendiului la locuințele din apropiere

Marți, 4 noiembrie 2025, în jurul orei 15:30, pompierii din cadrul Detașamentului Satu Mare au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism aflat pe strada Fântâni din municipiul Satu Mare.

Intervenție promptă a pompierilor

La locul evenimentului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un efectiv de 10 subofițeri. La sosirea echipajelor, autoturismul ardea generalizat, cu flacără deschisă, existând pericolul ca incendiul să se extindă la imobilele învecinate.

Datorită intervenției rapide și eficiente a pompierilor, flăcările au fost localizate și stinse înainte să provoace pagube mai mari. Totuși, fațada unei case aflate în apropiere a fost afectată de căldura degajată.

Cauza probabilă: scurtcircuit la sistemul audio

Investigațiile preliminare au stabilit că incendiul a fost provocat de un scurtcircuit electric produs la sistemul audio al autovehiculului, în timp ce acesta se afla în mers.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Recomandările pompierilor

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare reamintește cetățenilor importanța verificării periodice a instalațiilor electrice și a echipamentelor montate pe autovehicule, în special a celor modificate sau neomologate, pentru a preveni producerea incendiilor.