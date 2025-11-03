IMPORTANT. Ajutoare pentru încălzire!!! Care este cuantimul acestora și până când se pot cere

Primăria municipiului Satu Mare le reamintește sătmărenilor că pentru a beneficia de ajutorul la încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie pe întreg sezonul rece 2025/2026 (noiembrie 2025 – martie 2026), solicitările se depun la Direcția de Asistență Socială Satu Mare până în 20 noiembrie 2025.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar pe tot parcursul anului și inclusiv pe perioada sezonului rece, pentru iluminatul locuinței și susținerea facilităților de gătit și se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate (de ex. Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale – va beneficia de supliment pentru energie la gaze naturale și supliment pentru energie electrică ).

Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței persoanele singure a căror venit net lunar realizat în luna anterioară depunerii cererii nu depășește suma de 2.053 lei, precum și familiile a căror venit net lunar/ membru de familie realizat în luna anterioară depunerii cererii nu depășește suma de 1.386 lei.

Ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie se acordă doar pentru o singură locuință și anume locuința aflată în proprietatea sau folosința solicitantului, persoană singură sau familie, locuință situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale solicitantului persoană singură și a tuturor membrilor de familie în cazul familiei.

Pentru a solicita ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie, persoana singură sau reprezentantul familiei va completa cererea și declarația pe propria răspundere privind componența familiei, veniturile acestuia, bunurile mobile și imobile deținute și sistemul de încălzire utilizat.

La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile, precum și bunurile mobile și imobile deținute.

Cererea și declarația pe propria răspundere va fi depusă de către solicitant însoțită de actele doveditoare care atestă identitatea, veniturile realizate și bunurile deținute.

În cazul în care membrii familiei sau persoana singură are în proprietate de exemplu:

– altă clădire sau spațiu locativ în afara locuinței de domiciliu înscrisă în actele de identitate;

– teren intravilan cu suprafața de peste 1.200 mp în zona urbană și 2.500 mp în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinței și a curții aferente;

– autoturisme/motociclete cu vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate persoanelor cu handicap;

– mai mult de un autoturism/motocicletă;

– depozite bancare, a căror valoare este mai mare de 3 ori față de valoare câștigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat ( < 3 x 8620 lei pentru anul 2025)

În acest caz, solicitanții nu pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței și de suplimentul pentru energie.

Titularii ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie sunt obligați să comunice orice modificare intervenită în componența familiei, a veniturilor sau privind bunurile aflate în proprietate în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă lunar pe perioada sezonului rece noiembrie – martie și procentual în funcție de venit, astfel:

– pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale cuantumul ajutorului poate fi ca nivel maxim 250 lei și 25 lei ca nivel minim;

– pentru încălzirea locuinței cu energie electrică cuantumul ajutorului poate fi ca nivel maxim 500 lei și 50 lei ca nivel minim;

– pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi/petrolieri (lemne) cuantumul ajutorului poate fi ca nivel maxim 320 lei și 32 lei ca nivel minim.

Suplimentul pentru energie se acordă în sumă fixă, lunar, pe toată perioada anului, (noiembrie an curent – octombrie an următor), astfel:

– în cuantum de 10 lei / lună pentru consumul de gaze naturale;

– în cuantum de 30 lei / lună pentru consumul de energie electrică sau 70 lei / lună în cazul în care energia electrică este singura sursă utilizată:

– în cuantum de 20 lei / lună pentru combustibili solizi/petrolieri (lemne).

În situația în care solicitanții îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie, stabilirea dreptului se face prin dispoziția primarului, după cum urmează:

– Începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data 20 a lunii respective;

– Începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii.

Contravaloarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică și a suplimentului pentru energie la gaze naturale și energie electrică, vor fi evidențiate lunar în facturile emise de către furnizor și vor fi scăzute din totalul valorii de plată.

Contravaloarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi/petrolieri (lemne) se plătește direct titularului, printr-o singură plată pentru tot sezonul rece, iar contravaloarea suplimentului pentru energie combustibili solizi/ petrolieri(lemne) se va plăti beneficiarului lunar .

Sumele reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi/petrolieri (lemne) se vor achita

de către Primărie prin Direcția de Asistență Socială la o dată comunicată ulterior.

Cererea și declarația pe propria răspundere se pot obține de la sediul Direcției de Asistență Socială Satu Mare, strada Ilișești nr.4 sau de pe pagina de internet www.dassatumare.ro .

Pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței pe întreaga perioadă a sezonului rece, solicitanții vor depune cererea și documentele până la data de 20 noiembrie 2025.

Depunerea cererilor se face la sediul Direcției de Asistență Socială Satu Mare, str. Ilișești nr. 4, de luni până joi în intervalul orar 08.30 – 15.00.

Pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței pe întreaga perioadă a sezonului rece și de suplimentul pentru energie pentru toată perioada anului, solicitanții persoane singure sau familii vor depune cererea și documentele până la data de 20 noiembrie 2025.

Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Beneficii Sociale și Persoane cu Dizabilități din cadrul Direcției de Asistență Socială, telefon 0261714195.